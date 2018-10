Álex Márquez: "He protagonizado una bonita batalla con Marini"

El piloto del Estrella Galicia ha protagonizado la cara negra del Gran Premio de Austria al irse al suelo cuando faltaban tan solo 100 metros para cruzar la línea de meta. El español, en una maniobra de adelantamiento a Luca Marini, ha perdido el control de su moto la cual se ha ido por la zona verde del circuito para después acabar en el suelo. Una mala forma de acabar un Gran Premio que parecía prometedor para el '73' de Moto2.

El de Cervera ha intentado por todos los medios salvar la caída pero el poco agarre que la zona del piano adquiere ha propiciado lo inevitable, una maniobra que dejaba el camino libre a Luca Marini con quien ha admitido haber "protagonizado una larga batalla" con el italiano por entrar en el podio.

"La caída de hoy ha sido una pena porque he estado luchando por el podio hasta la última curva. He protagonizado una larga batalla con Luca Marini y, cuando he tratado de pasarle al final, me he ido largo y no he podido evitar la caída", dijo Márquez en declaraciones facilitadas por su equipo.

Foto: Zimbio

Por ese incidente, el catalán se mostró negativo aunque sin perder de vista las carreras que aún faltan por disputarse en el Campeonato del Mundo. "Es una lástima no terminar la carrera en un fin de semana en el que me he sentido muy fuerte en todo momento", afirmó finalmente.

Con este nuevo cero que el catalán acumula en su casillero ya son 76 puntos los que le separan del líder del mundial y ganador de la carrera de hoy. Una distancia considerable que le obliga a sumar un buen resultado en Silverstone si no quiere descolgarse del todo en la lucha por su primer campeonato en la categoría intermedia.