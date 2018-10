Arón Canet: "Trataremos de mejorar en Silverstone"

El piloto de Corbera no ha tenido precisamente un fin de semana de ensueño aunque viniera con buenas sensaciones desde el segundo cajón de Brno. Viendo que las predicciones no eran las más idóneas en el trazado austríaco, esto hace que se planteen muchos cambios en la configuración y más trabajo para el equipo, aunque Arón venía con las ganas suficientes para afrontar bien el fin de semana.

Durante la primera sesión de entrenamientos del gran premio, el de Estrella Galicia no pudo tan siquiera acabar entre los diez primeros, lo que mostraba que le costaba aguantar el ritmo además de que en la FP2 las condiciones eran mixtas ya que la pista estaba mojada pero con carril, el cual podía aprovecharse para subir posiciones en la tabla, aunque éste no fue el caso de Canet.

Decimoquinto fue su puesto en la combinada después de recortar algo de distancia en el segundo entreno, lo que indicaba lo difícil que se le estaba haciendo el trabajo al valenciano, que pudo aparecer estelarmente en la FP3 marcando el segundo mejor tiempo con un cronometraje de 1:44.241 que salvaría un poco los muebles en el equipo del 44.

Aron Canet en el Red Bull Ring | Foto: Getty Images

La sesión clasificatoria tampoco fue tan mal para Canet, que saldría en la primera plaza de la segunda fila, por lo que tendría oportunidad de acabar el fin de semana de una forma totalmente contraria a cómo lo había empezado, aunque la carrera del domingo fue lo que más le costó a Arón: “Ha sido una carrera muy complicada, luchada y con un ritmo súper rápido. He tratado de rodar al máximo y he dado mi 100%, pero me ha costado mucho seguir al grupo delantero”, decía el cuarto del mundial de Moto3.

Por otro lado, también hay cosas positivas de la prueba de hoy, tales como que han mejorado “en unos aspectos”, que el joven piloto de la mínima cilindrada “cree que les serán de mucha ayuda en las carreras que faltan por disputar”. “Ahora nos dirigimos a un circuito como Silverstone, un circuito que me gusta mucho y donde trataremos de mejorar”, aclaraba el de Estrella Galicia.