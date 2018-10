Marc Márquez: "Estoy contento porque lo he dado todo"

El Red Bull Ring Spielberg se le sigue resistiendo a Marc Márquez. A pesar de haber rodado la mayor parte de la carrera en primera posición, a pesar de haber intentado hasta el final conseguir la victoria por delante de las Ducati, Márquez no ha podido con Jorge Lorenzo y ha cruzado la meta en segunda posición, después de una carrera muy emocionante tanto para los pilotos como para los aficionados. El piloto de Honda se mantiene líder del campeonato y ya ha superado la barrera de los 200 puntos, ampliando por quinta carrera consecutiva el margen, que ya son de 59 puntos sobre Valentino Rossi.

La carrera de la categoría reina del Gran Premio de Austria ha hecho disfrutar a todos, aficionados y al propio piloto, tal y como ha reconocido en el parque cerrado tras la carrera. “He disfrutado de esta carrera, he acabado segundo pero lo he dado todo”, comentaba el piloto. “Hoy he visto oportuno que debía atacar. Lo he intentado, sabía que me costaría mucho atacarle, que me costaría mucho defenderme. Teníamos puntos muy fuertes en un circuito de los que sufríamos, de los que nos costaba un poco, una vez más hemos luchado por la victoria”.

La estrategia de Márquez pasaba por intentar abrir un hueco con sus rivales, Lorenzo y Dovizioso principalmente, ya que las Ducati son las dominadoras en el trazado austríaco. “Desde el principio, he apretado mucho porque tenía el neumático duro trasero, para abrir cierta distancia; en algún momento, he pensado que era posible pero luego empezaron a alcanzarme, como esperaba”, ha declarado. “He visto que ellos dos tenían una estrategia de carrera un pelín diferente: Lorenzo no quería tirar, estaba gestionando el neumático, Dovizioso también, seguramente estarían gestionando la gasolina. He dicho ‘lo intento, intento escaparme’. He intentado hacer una estrategia diferente que ha reducido el grupo enseguida y ahí sí me he sentido más cómodo, luchando cuerpo a cuerpo con una Ducati en lugar de dos, este era el objetivo”.

Márquez ha comentado que cuando el neumático ha comenzado a desgastarse cada vez le costaba más evitar que le adelantasen, sobre todo en las rectas. “Cuando el neumático empezaba a desgastarse, las diferencias se marcaban en las rectas; y en las rectas ya se podía ver que yo intentaba defender mi posición pero era capaz [Lorenzo] de adelantarme”, ha comentado el líder del campeonato tras la carrera.

De todos modos, Marc Márquez se mostraba contento tras su segundo puesto en Austria. “Estoy contento porque lo he dado todo, ha sido un gran espectáculo. He disfrutado mucho, lo he intentado y no ha sido posible, pero hemos aumentado la ventaja en el campeonato y estoy muy contento. No se pueden ganar todas las batallas, lo importante es la guerra”, concluye el #93.