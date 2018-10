Andrea Dovizioso: “Seremos capaces de pelear por el podio en todas las carreras”

Andrea Dovizioso, que salía desde la primera fila de parrilla, ha culminado un gran fin de semana para los pilotos de Ducati, y es que pese a no haber podido seguir el ritmo de Marc Márquez y su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, en carrera, el piloto de Forli ha decidido mantenerse detrás y así asegurarse el bronce en el circuito austriaco. Con los resultados obtenidos en el GP de Austria, los pilotos de la marca de Borgo Panigale han cambiado posiciones en la lucha por el mundial, Jorge Lorenzo se coloca tercero, adelantando a Dovizioso que se coloca cuarto a tan solo un punto de su compañero.

"Quería adelantar a Jorge, pero no pude porque su estilo de pilotaje te deja muy parado en mitad de la curva", ha comentado Andrea.

Tras las dudas con los neumáticos durante el fin de semana, en la clasificación de ayer tuvo la oportunidad de probar el neumático medio, con el que logró hacer su mejor tiempo, por lo que Dovizioso ha optado hoy por repetir con los medios en ambas ruedas. "La goma delantera funcionaba bien y eso es lo que me salvó. El problema es que la trasera se degradó de forma inesperada. Tuve que rendirme cuando faltaban diez vueltas y eso no me lo esperaba”, ha dicho el italiano.

Dovizioso en los test de Sepang. Foto: zimbio

El piloto de Ducati ha tenido palabras para sus rivales de Honda y Yamaha, y es que tras la carrera de Austria, Marc ha afianzado más aún su liderato, pero la pelea por los puestos perseguidores se han puesto al rojo vivo. Valentino Rossi, mantiene su segunda posición pero a 72 del actual campeón, y muy seguido de Lorenzo, a solo 12 puntos, y un punto por debajo Dovizioso. “Marc siempre está delante, así que es difícil restarle puntos. También él o la Honda han mejorado mucho, no sé si el uno u el otro. Este fin de semana fue muy complicado para los pilotos de Yamaha, pero no será fácil adelantar a Valentino porque los domingos se crece", ha apuntado el de Ducati.

"Este año hay situaciones algo distintas. Somos rápidos en pistas en las que nunca fuimos rápidos, así que me atrevo a decir que seremos capaces de pelear por el podio en todas las carreras. Hay ciertas cosas en las que hay que trabajar con vistas a Silverstone", ha zanjado Andrea, que se muestra optimista de cara a las carreras que quedan de mundial.