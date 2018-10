Maverick Viñales: "En la salida la moto no tenía potencia"

El Gran Premio de Austria ha vuelto a traer la desesperación al box de Yamaha hasta el punto de que el sábado por la tarde el responsable del proyecto de la marca nipona compadecía ante los medios disculpándose con sus pilotos. Unos problemas que volvían a ponerse en evidencia este domingo durante la carrera.

Viñales es el fiel reflejo de la situación que atraviesa la marca de Iwata que lleva más de un año sin ganar y que de no hacerlo en dos semanas en el circuito de Silverstone igualaría la peor secuencia de su historia en toda la historia del campeonato. Aún peor es la de Viñales, que no conoce la victoria desde mayo de 2017.

Aún peor es la de Viñales, que no conoce la victoria desde mayo de 2017. Desde entonces, los problemas se han ido multiplicando para la marca en cada gran premio y este fin de semana se han acentuado. Los dos pilotos del equipo oficial firmaron la peor clasificación desde Valencia 2007 y en carrera solo la pericia de Rossi para acabar sexto maquilló un fin de semana terrible.

Foto: Zimbio

El italiano acabó a 14 segundos del ganador, Jorge Lorenzo, mientras que Viñales lo hizo a 22 en la duodécima posición. "Una carrera peor de lo habitual", resumió Viñales. "Así es imposible disfrutar de correr. No puedo apretar y eso no deja a nadie contento. Intenté cambiar mi estilo de pilotaje pero fue imposible. Lo único que podemos hacer es pensar en la siguiente carrera".

El catalán volvió a protagonizar una mala salida, lo cual le hizo perder bastantes posiciones y tener que luchar por remontar. "No sé qué ha pasado. En la salida la moto no tenía potencia. Salí como siempre y me adelantaron por todos lados. El problema no es de concentración", afirmó.

Al menos, este domingo no se repitieron las incidencias con los sensores que le afectaron todo el fin de semana. "Parece que el problema de los sensores se solucionó, pero la moto no estaba en la puesta a punto correcta. Tenemos problemas mayores que unos sensores".

Foto: Movistar Yamaha

De cara a tratar de remontar el vuelo, la escudería tiene programado un test en Misano el domingo de la semana que viene donde el '25' tratará de encontrar soluciones tras no participar en el de Brno este pasado lunes. "Más que encontrar cosas nuevas, lo importante sería encontrar una nueva puesta a punto", zanjó.