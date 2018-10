David Coulthard: "Williams me preocupa un poco"

La estructura de Williams está afrontando una de las peores primeras etapas de la temporada de toda su historia, situándose provisionalmente en el último lugar de la clasificación de constructores con tan solo cuatro puntos en su casillero hasta el momento. La mejor posición que han conseguido durante este 2018 es un octavo lugar de Lance Stroll en Azerbaiyán, la única puntuación que ha logrado por ahora la estructura en lo que va de temporada, tanto Stroll como su compañero de box Sergey Sirotkin han abandonado durante el transcurso de las Q1, hasta en seis de las 12 carreras disputadas hasta el momento.

Coulthard, que pilotó para Williams en las temporadas de los años 1994-95, ha expresado la preocupación que tiene por la que fue su estructura: “Williams me preocupa un poco. Simplemente no veo el dolor del fracaso que tal vez vimos en el pasado. Puedes engañar a la gente acerca de cómo te sientes, pero no puedes fingir pasión. Me encantaría ver esa pasión volver a Williams. El paddock siente un gran afecto por Williams y por lo que han logrado, pero, por supuesto, las cosas continúan y eso va a disminuir con el tiempo. Espero que puedan cambiarlo”, explicaba el ex piloto de esta estructura.

Y por otro lado se encuentra McLaren, donde Coulthard compitió del año 1996 al año 2004, es otro equipo que esta realizando una temporada por debajo de sus posibilidades. El fracaso del equipo podría estar dado en parte por la retirada de Eric Boullier el mes pasado, tras el gran paso que dio su estructura al empezar a usar los motores Renault, esto hizo que Gil de Ferran se uniera de nuevo en el cargo de director deportivo. Coulthard también quiso dar su opinión por otro de los que fue su equipo.

“Es confuso, están pasando por un momento tan difícil, pero siempre se reduce a las personas: las personas con el poder para diseñar y construir el automóvil, o bien no han tenido los recursos a su disposición, o han usado mal esos recursos, y por lo tanto son responsables. Ron Dennis [ex jefe de McLaren] solía decirme: 'No diseño el coche, no construyo el automóvil y no conduzco el automóvil, entonces todos esos elementos no son mi responsabilidad', que es un comentario justo. Su responsabilidad era la visión de la empresa, conseguir patrocinadores a bordo, brindarles a los ingenieros los recursos que necesitan para diseñar un buen automóvil. Creo que Zak y Gil, alguien con una gran mente de carreras, lo cambiarán. Pero tomará tiempo”, zanjaba David Coulthard.