Ecuador Mundial F1: Renault, el líder de los 'mortales'

Renault se resarció de su descanso en la Fórmula 1 en 2016, volviendo al 'Gran Circo' como equipo oficial, tras abandonar la competición en 2009. Tras dos años en pleno aprendizaje pero sin nunca estar hundidos en la tabla, en este 2018 han empezado a poner todo en su sitio, una combinación de un buen monoplaza con una buena dupla de pilotos, ha hecho que Renault empiece a construir el camino para llegar a lo que un día fueron: campeones.

Después de confirmar el fichaje de Ricciardo para 2019, como compañero de Hülkenberg, la pregunta es: ¿Habrá un coche suficientemente competitivo para luchar con los equipos de delante? El chasis no es malo, lo han demostrado, pero el motor Renault sigue dando algunas debilidades como la fiabilidad, pese a ser el equipo oficial, la unidad de potencia pasa la misma factura, y eso debe mejorar para estar con los equipos de la 'primera división'.

Situación actual después de Hungría

Los de Enstone se fueron al parón veraniego con una buena sensación, aunque podría haber sido mejor. En la excitante clasificación pasada por lluvia del sábado, Carlos Sainz llevó el R.S.18 a Q3, y no solo a Q3, lo colocó en una magnífica quinta posición, por delante de Max Verstappen que clasificó en séptima posición. No obstante, todo se torció en la carrera, empezando por lo que no incumbe a los pilotos directamente, la estrategia.

En Renault plantearon una estrategia extraña e prácticamente inútil, ya que decidieron montar el neumático blando en el monoplaza de Sainz, un neumático que dura más que el ultrablando, pero aún así, decidieron parar al madrileño cuando los demás paraban para quitarse el ultrablando, por lo que Carlos podría haber seguido y apurar más la parada; Y si querían parar antes, deberían haber montado el ultrablando, que al final hubiera proporcionado un mejor ritmo para el #55 en las primeras vueltas.

Aunque extraño esta temporada, Nico, se quedó lejos de entrar en Q3, clasificó en decimotercera posición y en carrera solo pudo aspirar a la duodécima posición tras una carrera bastante pasiva por parte del alemán, que de una manera u otra, ha sido el gran artífice de que Renault tenga más de 20 puntos sobre el quinto, que es Haas. Por lo que el equipo de origen francés, tiene un colchón más que aceptable de cara a la segunda mitad de campeonato.

Los Renault delante de los Haas. Foto: F1.com

Valoración de los pilotos de Renault

El experimentado piloto alemán esta firmando una de sus mejores temporadas, que de no ser por algunos abandonos que escapan de su culpa, se hablaría, sin duda, de la mejor de su carrera. Tras encadenar tres primeras pruebas excelentes, séptimo, sexto y sexto, en Australia, Bahrain y China, respectivamente, Hülkenberg se postuló desde el principio como el mejor piloto del resto.

Por otro lado, abandonos como los de Azarbaiyán, o España, que vinieron seguidos, han mermado esos datos, que no obstante, siguen avalando al #27 para ser el piloto con más puntos sin tener en cuenta al 'Big 6'. Sumado a otro abandono en Austria, Hülkenberg ha puntuado en todas las carreras, menos en Hungría, incluido con un quinto puesto, en su casa, en el Hockenheimring.

El madrileño ha zanjado esta primera mitad de temporada, sabiendo, que el año que viene no tendrá un asiento en Renault. Tras el anuncio de Ricciardo, Carlos se debate entre McLaren y Red Bull para correr el año que viene de nuevo en la Fórmula 1y así no parar su progresión. Aún así, el #55 ha firmado buenos resultados, no tan buenos como los de su compañero, pero si resultados que quizá podían haber sido suficientes para evitar su 'bajada' del equipo a final de temporada.

Con solo un abandono, Carlos ha dejado de estar en los puntos las mismas veces que su compañero, cuatro. Dos duodécimos, un undécimo, y ese abandono en Silverstone. Ha puntuado en las demás carreras, solo que en posiciones más retrasadas (décimo, noveno...), constante en los puntos, pero no suficientes para estar a la altura de su compañero. Se destaca el magnífico quinto puesto, que firmó en Bakú.

Los dos renault. Foto: Getty Images

Posible evolución en la 2a mitad de año

Tras acabar por delante, de manera clara, de Haas, en estas primeras 12 carreras, Renault no tiene otra misión que seguir cogiendo puntos como sea, para proteger esa cuarta plaza que les otorga el título de mejor equipo de los mortales de la Fórmula 1, que no es poco. Haas tiene el mejor coche para hacerse con esa plaza, pero errores entre sus pilotos y otras circunstancias, han hecho, que por el momento no materialicen ese potencial del equipo con 'Replica Ferrari', como se conoce en el Paddock.

Por otro lado, sabiendo ya, al contrario que muchos equipos, su alienación de pilotos para el año que viene, deberían hacer lo mismo, como si no la supieran. Centrarse en su pareja de ahora, Nico y Carlos, ayudarlos en lo máximo posible (Nico sigue el año que viene), y seguir dando evoluciones al monoplaza para que de cara al año que viene, este sea mejor, sobretodo recoger datos para en lo que la unidad de potencia se refiere, la parte más débil del motor francés.

Conclusión

El equipo Renault está donde quería. Están liderando la zona media con más de la mitad de las carreras disputadas, a 20 puntos de Haas. Realmente, utilizando una expresión muy famosa en la Fórmula 1, los estadounidenses están "a tiro de carrera" de los franceses. No obstante, viendo la consistencia de los hombres de Enstone, en detrimento de la de los de Gene Haas, la preocupación no debería ser alta, aunque si deberían ir con cuidado, no confiarse y hacer las cosas bien.

Tras dos circuitos que les vendrán un poco mal para el monoplaza y motor Renault, Spa y Monza, llegará Singapur donde Renault debería sacar una gran tajada de puntos, y tras el trazado más lujoso del mundial, llegará Rusia, otro circuito semi-urbano, que también debería ser beneficioso para los hombres de amarillo y negro. Esto es Renault, el mejor equipo del resto del mundo, que quiere volver a estar con los altísimos.