Tito Rabat: "Nos ha faltado un poco a final de carrera"

Las jornadas de entrenamientos dejaron un buen sabor de boca a Rabat, que pasó directo a la Q2 y consiguió un séptimo mejor tiempo que le haría salir desde la tercera línea de salida el domingo de carreras, por delante de pilotos como Iannone, Pedrosa y Viñales. “Este fin de semana hemos hecho todo bien, hemos hecho buenos entrenamientos, buenos cronos, buena salida y buena carrera”, comentaba Rabat sus buenas sensaciones.

Saliendo desde esa posición y haciendo una buena salida, Rabat consiguió luchar las primeras vueltas con los pilotos que en ese momento rodaban en el grupo de cabeza de carrera. Durante la primera mitad de la competición se mantuvo con una buena séptima plaza, pero el desgaste de los neumáticos conforme se iba acercando el final de carrera se hizo presente, lo que provocó una disminución del ritmo y que pasará por bandera a cuadros en la undécima posición.

Tito Rabat GP Cataluña l Foto: Noelia Déniz - VAVEL

“Nos ha faltado un poco a final de carrera, me he quedado las últimas vueltas sin neumático trasero y la verdad es que he sufrido un poco. La moto ha funcionado de maravilla, he estado las primeras vueltas con el grupo de cabeza y cada vez estamos más cerca", declaraba el de Barcelona.

Contento con los avances de su moto y del equipo que hizo un "grandísimo trabajo", cree que ahora el punto a batir es saber "gestionar el gas" para que los neumáticos no se desgasten tanto a lo largo de la carrera y se pueda controlar el consumo. Si consigue controlar este desgaste se verá reflejado en los resultados, ya que demostró tener un buen ritmo al inicio de la carrera.

Aunque este no ha sido su mejor resultado en la temporada, el piloto acabó la carrera por delante de la Yamaha oficial de Maverick Viñales o la Suzuki de Andrea Iannone. Poco a poco, las sensaciones van mejorando y aunque ahora se encuentra decimocuarto en la general, Rabat podría llegar a cumplir su objetivo de pretemporada de acabar entre los diez primeros.