Villeneuve apoya que Ferrari renueve a Räikkönen

Jacques Villeneuve ha sido entrevistado en la última entrega de Beyond The Grid, el podcast oficial de la Fórmula 1. Uno de los temas que se trató en dicha entrevista fue el posible ascenso de Charles Leclerc a Ferrari en lugar de Kimi Räikkönen. En los últimos meses se ha rumoreado que el joven piloto de Sauber ocuparía el asiento del finlandés la próxima temporada si éste no era renovado por los italianos.

Villeneuve considera que Räikkönen debería seguir el próximo año en la escudería por la buena labor que está desempeñando: “Mira el trabajo que ha estado haciendo Kimi. Es tercero en el campeonato, a menudo es más rápido que Vettel y cuando no lo es está solo una décima por detrás. Él es primordial en el desarrollo del monoplaza. Todo el equipo funciona fantásticamente bien ahora”.

El campeón del mundo de Fórmula 1 del año 1997 ha explicado que Charles Leclerc no está todavía preparado para competir en un equipo de la talla de Ferrari: “Charles sigue cometiendo algunos errores. Sería increíble para él ir a Ferrari, pero serían dos años de Ferrari preparándolo. Tanto Ferrari como Mercedes no son equipos para preparar a los pilotos. Son equipos superiores. Los mejores equipos pagan por los pilotos cuando están en su mejor momento y cuando los quieren. Es por eso que tienes equipos Junior para prepararlos”.

Otro punto en contra de la llegada de Leclerc a Ferrari que ve Villeneuve es la competencia que habría con Sebastian Vettel: “Pon un joven ‘cachorro’ al lado de Vettel y, ¿Qué hará Vettel? Intentará comérselo vivo. O destruirá al joven ‘cachorro’ o terminará en lágrimas y todo el equipo terminará yendo más lento en dos años. Eso no es constructivo”.

Uno de los protagonistas de estos rumores, Kimi Räikkönen, manifestó recientemente al diario Sport Bild su deseo de continuar en Ferrari: “Por supuesto que me gustaría quedarme, pero es sólo decisión de Ferrari. Espero tanto como vosotros”.

Leclerc, en declaraciones recogidas a mediados de julio por la web oficial de la Fórmula 1, no quiso entrar a comentar su posible ascenso a la escudería italiana la próxima temporada: “Me estoy centrando en lo que está pasando en este momento. No creo que sea bueno distraerme con lo que pueda pasar el año que viene. Es importante seguir centrado en el trabajo que tengo que hacer ahora. Espero hacer un buen trabajo con el equipo. Luego, veremos qué ocurre”.