McLaren hace oficial el fichaje de Sainz para 2019

En un comunicado en la página web oficial de McLaren, la escudería ha anunciado que Carlos Sainz ocupará uno de sus asientos la próxima temporada. El piloto madrileño está actualmente en Renault pero su lugar lo ocupará en 2019 Daniel Ricciardo. Tras días de especulaciones sobre su futuro, hoy se ha conocido dónde estará el próximo mundial.

Sainz se ha mostrado muy contento de formar parte de la escudería de Woking en declaraciones recogidas en la web del equipo: “Estoy encantado de finalmente poder confirmar que seré piloto de McLaren en la temporada 2019. Es algo que he estado buscando por un tiempo y estoy muy emocionado con este próximo capítulo en mi carrera. Siempre he sido fan de McLaren desde que tengo memoria. Es un gran nombre en el deporte con unos logros increíbles y en la lista de pilotos que han corrido para McLaren a lo largo de los años se encuentran los héroes de la Fórmula 1. Fernando es, por supuesto, uno de ellos, por lo que es especialmente especial que ocupe su lugar como parte de la próxima generación de pilotos de carreras españoles al volante de un McLaren. Finalmente, me gustaría agradecer a todos en McLaren por darme esta oportunidad de cumplir un sueño de la infancia. El equipo tiene un plan a largo plazo para el futuro y estoy deseoso de desempeñar un papel clave en su regreso al éxito”.

Zak Brown, consejero delegado de McLaren, ha expresado que están muy emocionados de tener al español en la escudería: “Estamos increíblemente emocionados de que Carlos se una a nosotros como piloto de McLaren. Lo hemos estado evaluando desde hace un tiempo y lo valoramos mucho entre la próxima generación de jóvenes talentos que emergen en las filas de la Fórmula 1. Carlos trae consigo la combinación perfecta de juventud y experiencia. A pesar de que tiene solo 23 años, comenzará su quinta temporada en el deporte con nosotros y traerá consigo una gran cantidad de experiencia en carreras, tanto en la Fórmula 1 como con nuestro compañero Renault. No es ningún secreto que Carlos es un gran admirador de Fernando, y es lógico que ocupe su lugar como español con un nombre legendario en el automovilismo. Creemos que será un gran candidato para McLaren y estamos muy contentos de que se una a nosotros la próxima temporada y más allá ".

McLaren ha terminado su comunicado diciendo que anunciará quién será el compañero de Sainz en 2019 a su debido tiempo. Además de Stoffel Vandoorne, que actualmente está en el equipo, otra de los nombres que suena para ese puesto es de Lando Norris. Por el momento, han dado a conocer que el contrato del madrileño es por varios años.