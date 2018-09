Cinco motivos por los que Fernando Alonso siempre será recordado

Fernando Alonso anunció su retirada (momentánea o no) de la Fórmula 1. Cuando el aficionado al motor escucha "Alonso", al instante pueden venir muchas memorias, recuerdos, anécdotas, y otras curiosidades, que pueden ir variando según la persona, y según el aficionado.

El ovetense debutó en Fórmula 1 en 2001, con Minardi, coincidiendo con aquella maravillosa camada del '01, con Jenson Button, Felipe Massa, o Kimi Räikkönen, de estos cuatro, tres, han sido campeones del mundo, y en el caso de Fernando, por partida doble y de manera consecutiva. Tras 17 años seguidos viendo "ALO" en los gráficos de la realización de la FIA, 2019 será el primero en que el #14 no tome la partida en Australia, pero siempre será recordado, principalmente, por cinco motivos:

1. Bicampeón del mundo de Fórmula 1

Muchas veces se habla o piensa de Alonso, y se repite mucho el tema de su carácter, sus cosas fuera de la pista, su mala suerte al elegir equipo, etc... Y es que a veces pasa de manera inadvertida que este señor ha sido dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, algo de lo que muy pocos pueden presumir, y él lo logró, además, de manera consecutiva, quién no recuerda 2005 y 2006, contra Schumacher y Räikkönen, carrera tras carrera.

Es cierto que en los últimos tiempos, este logro, sabe a poco o se pasa por alto, porque siempre se habla de que 'Magic' debería tener como mínimo dos mundiales más, sobretodo, teniendo en cuenta los de 2010 y 2012 que ganó Sebastian Vettel en la última prueba de la temporada. No obstante, Fernando consiguió que la bandera española se colara en la historia de la Fórmula 1 con ese doble campeonato.

A este general palmarés, hay que añadirle datos más específicos, y es que a los dos mundiales del asturiano, se le pueden sumar sus 32 victorias (siendo el sexto piloto con más triunfos en Fórmula 1), sus 97 podios, sus 22 'poles', por qué no sus 23 vueltas rápidas (en carrera), y por último (aunque se podrían añadir muchos más), es el tercer piloto con más puntos en la historia de la Fórmula 1, con un total de 1.893 en su haber.

Alonso celebrando su mundial 2005. Foto: F1

2. Acabó con la hegemonía de Ferrari y 'Schumi'

Sí, un chico de Oviedo de 24 años quiso cambiar el transcurso de la historia de la competición más grande, a nivel automovilísitco, del mundo. Ferrari y Michael Schumacher venían de lograr cinco mundiales consecutivos, de pilotos y de constructores, todo se postulaba en contra de los demás equipos y pilotos para intentar batir a estos dos gigantes, 2005 venía con la expectativa de ser lo mismo, pero no.

Es cierto que el Ferrari no era el mejor coche de la parrilla en aquel 2005, seguramente el Renault tampoco, pero el niño de 24 años tenía ante sí una oportunidad única, el Renault había evolucionado, era mejor coche, y tenía lo suficiente para intentar destronar a Michael y su Ferrari. Contra todo, y contra todos, lo logró, siete victorias y una temporada espectacular, le sirvieron para coronarse el campeón más joven de la historia.

133 puntos Alonso, 112 Räikkönen, y 62 Schumacher, los 'jovencitos' habían tomado el mando. De todos modos, 'El Kaiser' volvió con ganas de revancha en 2006, y en una temporada más que apretada entre Alonso y el mismo alemán, el español volvió a doblegar a la leyenda, empujándolo hacía el retiro, aunque luego volvería en 2010, 2011 y 2012, con Mercedes. Fueron dos años míticos, que forjaron una rivalidad histórica: El Niño contra La Leyenda.

Fernando y Michael en Mónaco 2006. Foto: Getty Images

3. Su mala suerte al cambiar de equipo

Como se comentaba antes, como punto negativo, en Alonso hay muchos recuerdos a cerca de sus malas decisiones. Con cabeza fría hay que recalcar que son decisiones malas, vistas desde ahora, que ya todo ha sucedido. Cuando va a Ferrari en 2010, no espera no ganar nada; cuando va a McLaren en 2007 no espera ser el 'segundón' siendo bicampeón en detrimento de un 'rookie', pero entre muchas otras, así fue.

La primera de las decisiones, fue la ya nombrada McLaren 2007 y su posterior vuelta a Renault. Tras ser campeón del mundo en dos ocasiones, McLaren prefirió a Hamilton (de talento indudable, sí, pero 'rookie' por aquel entonces), el mundial se lo acabó llevando Kimi, tras quedar subcampeón en un par de ocasiones en temporadas anteriores. Alonso volvió a Renault debido a su malestar en la escudería inglesa, y Renault ya no tenía un coche bueno, por lo que no fueron las mejores temporadas del asturiano, aunque por la rivalidad y la historia, 2007 será recordado eternamente en la Fórmula 1.

En 2010, Red Bull contactó con Fernando, pero el prefirió ir a Ferrari. En Maranello podrían tener dos mundiales más en su vitrina, el de 2010, de no ser por la mala estrategia en Abu Dabi, y el de 2012, con el Red Bull indestructible de Vettel, tras una magistral actuación de Fernando. Vettel ganó cuatro mundiales con Red Bull, ¿Que hubiera hecho Fernando en Red Bull y no en Ferrari?

Por último, su paso por McLaren - Honda/Renault. El #14 quería salir de Ferrari, allí no podía ganar, lo había intentado de todos modos, pero ese tercer mundial no llegaba, por lo que optó por salir a un proyecto nuevo, en una casa que ya conocía, McLaren. Los peores años de su carrera, ningún podio, ninguna victoria, nada... años donde el talento y el hambre de un bicampeón de Fórmula 1 se ha desaprovechado.

Alonso y Hamilton en 2007. Foto: F1

4. Su carácter y sus 'Team Radio'

Sobretodo en los últimos años, Fernando se ha unido a ese selecto club de pilotos que siempre que encienden su radio merecen la pena ser escuchados. Todo empezó, aunque él no estuvo hablando en aquella ocasión, por el "Fernando is faster than you", ese mensaje a Felipe Massa en Hockenheim 2010, también será de los más rememorados a lo largo de los días de este 'Gran Circo'. Por otro lado, quien no recuerda el "GP2 Engine" en Suzuka, casa de Honda, en 2015.

A parte de otros muchos mensajes de radio, a Alonso también se le he a visto un tono cómico y irónico en las últimas temporadas. Brasil 2015, cuando Alonso se quedó tomando el sol tras romper motor, y posteriormente, pasada la clasificación hacer la foto del 'podio falso' con Button; O quitarle el sitio al cámara de la realización de la Fórmula 1 en Brasil 2016, cuando de nuevo el motor Honda dijo "basta". Momentos y escenas, que quedarán grabadas para siempre.

Fernando Alonso, en Brasil 2015. Foto: XPB Images

5. Llevó la Fórmula 1 a un país entero

La Fórmula 1 en España era seguida por una buena minoría antes de la aparición en escena de Fernando Alonso. Pedro de la Rosa o Marc Gené, compitieron más de un año en la categoría, pero ninguno nunca había conseguido logros suficientes para tener a un país entero enganchado al televisor los domingos al mediodía. Fernando, desde 2001, fue subiendo escalones, en 2003 logró su primera victoria en Hungría y eso empezó a despertar una pasión en España.

El pueblo español empezó a ver, a aficionarse, a documentarse sobre las carreras de Fórmula 1 a fondo, prácticamente, cualquier persona del país sabía quien era Fernando, que hacía o por lo que estaba luchando. A partir de 2005, y hasta quizá 2014, gran parte del deporte español de volcó con 'Magic', que además coincidió con la época dorada de un tal Rafael Nadal, y de las selecciones de fútbol y baloncesto, por lo que formó parte de la generación y época de oro del deporte de nuestro país.

Por ello, y por muchas otras cosas, Gracias Fernando.