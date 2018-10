Alonso: "Tendremos una carrera con mucha acción"

Las 6 horas de Silverstone han empezado muy bien para el equipo de Fernando Alonso. El Toyota #7 de José María "Pechito" López, Mike Conway y Kamui Kobayashi ha liderado ambas sesiones de entrenamientos libres. El Toyota #8 de Fernando Alonso, Kazuki Nakajima y Sebastien Buemi ha sido segundo.

Tras ambos entrenamientos, Fernando Alonso se ha mostrado satisfecho con el trabajo realizado durante la jornada: "Ha sido más o menos como esperábamos, con dos sesiones sin problemas de ningún tipo, donde hemos podido conseguir hacer muchas vueltas, con mucha información sobre los neumáticos y el set up y ahora hay que procesarlo bien y hacerlo valer mañana en la clasificación. Esta es una gran pista, pero el clima está como siempre, en el límite entre seco y lluvia. Algunos pronósticos apuntan a que puede llover el domingo así que tendremos una carrera con mucha acción".

Antes de comenzar la acción en pista, el piloto español explicaba en un vídeo colgado en la cuenta de Twitter oficial del WEC cuál es su prioridad ahora y qué sensación tiene dos meses después de haberse coronado como ganador de las 24 horas de Le Mans: "La sensación o cuán orgulloso estás de tu carrera o de tus logros cambia con el tiempo. No ha sido diferente con Le Mans. Quizá después de la carrera o los días o semanas posteriores estás extremadamente feliz, extremadamente emocionado por la victoria, por el trofeo. Un par de meses después de la carrera te das cuenta de lo difícil que es ganar esa carrera y empiezas a disfrutarlo aún más. Estoy extremadamente feliz, orgulloso del equipo, orgulloso de mis compañeros. No sé si volverá a pasar otra vez en mi vida. Conseguí esta victoria y lo disfruto. Es probable que solo pase una vez en la vida y no sabes si se volverá a repetir. Para mi el campeonato es una prioridad muy grande. Ser campeón de Fórmula 1 y poder ser campeón en el Mundial de Resistencia significa mucho. La prioridad ahora son estas carreras de 6 horas y tratar de terminar en lo alto en 2019 con otra carrera en Le Mans. Va a ser difícil. Es un reto pero estamos preparados".

Este sábado, Alonso disputará la tercera sesión de entrenamientos libres y la clasificación. Ya el domingo, a la una del mediodía hora española, hará frente a una nueva prueba en las 6 horas de Silverstone.