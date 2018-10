Grandes leyendas: circuito de Lausitzring, trazado con historia

El circuito de Lausitzring se encuentra en el distrito de Oberspreewald-Lausitz, Alemania, el circuito ha estado operativo desde el año 2000, y que costó unos 200 millones de euros. Originalmente el circuito se llamaba Lausitzring, ya que se encuentra en la región llamada Lausitz, pero para una mejor comunicación internacional fue renombrado como "EuroSpeedway Lausitz". Contiene una capacidad de 120.000 personas de las cuales unas 96.000 tienen asiento. El circuito consta de un trazado de 4535 kilómetros, 3200 de los cuales los forma un óvalo triangular que fue creado para recibir la Champ Car, entre el año 2001 y el 2003, el circuito está formado por un total de 13 curvas de las cuales 7 son a izquierdas y 6 a derechas, y varias rectas forman el trazado. En su año de estreno el circuito sufrió varias tragedias, el 26 de mayo el ex-piloto de Fórmula 1, Michele Alboreto falleció mientras probaba el prototipo para LeMans de un Audi R8. Alex Zanardi, bicampeón de la serie CART estadounidense perdió ambas piernas en un accidente en el óvalo. El circuito solía acoger más de un campeonato por ejemplo, el Campeonato Mundial de Superbikes, el Campeonato FIA GT, la Fórmula 3 Euroseries, el A1 Gran Prix y la World Series by Renault.

Dentro del mundial de Superbikes

El circuito de Lausitzring es un trazado conocido para el mundial de Superbikes ya que la primera carrera en la historia de el campeonato fue en el año 2001 donde se celebró la cita interrumpidamente hasta el 2007, donde fue la última carrera de Superbikes en el circuito hasta el año 2016. El primer piloto en la historia en ganar una carrera en el circuito alemán fue el piloto americano Colin Edwards, apodado el Tornado de Texas, en la temporada de 2001.En este escenario Troy Bayliss junto la Ducati ganaron cuatro carreras, siendo así el piloto con más victorias en el trazado alemán. Seguido del piloto australiano le sigue Chaz Davies, con otra Ducati y tres victorias, una en el año 2016 y las dos del año pasado. Les siguen Rea (2016), Edwards (2001), Vermulen y Lanzi (2005), Kagayama y Toseland (2006) y Haga (2007).

Chaz Davies, segundo piloto con más victorias en el trazado. Foto: zimbio.com

En Superbikes el trazado es de 4.255 kilómetros, es un circuito muy variado ya que contiene zonas rápidas y curvas muy lentas y por tanto la aceleración es importante, también contiene cambios de dirección y frenadas fuertes. En la última cita del campeonato aquí en el circuito alemán, el ganador de ambas mangas fue Chaz Davies, mostrando una clara superioridad por delante de todos sus compañeros. Este año el circuito de Lausitzring no está en el calendario ya que ha sido sustituido por el circuito de Brno, en la República Checa, y se prevé que no esté hasta dentro de muchos años, ya que Dekra, anteriormente conocida como AT4 Wireless, ha comprado el circuito y tan sólo estará en uso para testar DTM, por lo tanto el circuito no albergará competiciones.

El rey del circuito es...

Troy Bayliss el piloto australiano, es el rey del circuito con 4 victorias en su casillero. El australiano compitió en el campeonato del mundo de Superbikes y en el Campeonato Mundial de Motociclismo en la categoría de MotoGP, en esa categoría obtuvo cuatro podios y en la categoría de Superbikes resultó campeón del mundo en 2001, 2006 y 2008 y subcampeón en el 2002, debutó en el 1997 en la categoría de Superbikes en Australia y consiguió su primera victoria en Alemania en el 2000. Compitió desde el 1997 seguidamente hasta el 2008 en la categoría de Superbikes y su último año fue en el 2015, poniendo así punto y final a su carrera deportiva.