Resumen de la carrera de las 6 horas de Silverstone 2018

Pues hasta aquí la retransmisión de estas apasionantes 6 horas de Silverstone. Ha sido un placer estar con todos vosotros una vez más, próxima parada, Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, en la catedral del automovilismo, os esperamos, como siempre, aquí, en VAVEL.

Y por último, GTE - Am, victoria para el Dempsey - Proton Racing #77 de Matt Campbell, seguido del AF Sport de Jonathan Adam, y en tercer lugar, el Aston Martin de Pedro Lamy.

En GTE - Pro, la primera plaza ha sido para el AF Corse (Ferrari) de Pier Guidi, seguido del Porsche de Bruni, que ha acabado por delante del Ford de Tincknell. Que bonita la categoría alta de los GTE, tres escuderías diferentes en el podio.

En LMP2, la victoria ha sido para el Jackie Chan #38 de Ho - Pin Tung, finalmente se ha defendido bien de su compañero, del otro Jackie Chan #37, que estaba conduciendo Jazeman Jafaar, buen doblete de los Jackie Chan DC. El tercer cajón ha sido para el Signatech #36 de André Negrao.

¡Victoria para el Toyota #8! Que ya suma su tercera victoria consecutiva, esta vez cruza la línea Buemi, que pone tierra de por medio, 26 puntos de ventaja sobre el Toyota #7, que hoy, una vez más, clasifica segundo. En tercer lugar se ha colocado el Rebellion de Menezes, a 4 vueltas de los Toyota

¡5 minutos para el final! Tramo final tranquilo de carrera, excepto esa guerra de los Pro hace unas vueltas, que nunca decepcionan. La realización enfoca a Fernando Alonso que está nervioso, esperando en el garaje a que caiga la bandera de cuadros... No se cree que vayan a ganar esta carrera.

El Toyota #8. Foto: WEC

¡Que batalla más bonita entre el Ford de Tincknell y el Porsche de Christensen!, pelea por el último cajón del podio de los GTE - Pro, esta categoría, sin duda, es la más bonita, batallas de principio a fin, repetimos, con el Ferrari de Pier Guidi como líder sólido. La posición finalmente la ha ganado el Ford, que preciosa batalla.

Quince minutos para el final de las 6 horas de Silverstone, el Toyota #8 de Buemi, Alonso y Nakajima, va camino de la tercera victoria consecutiva. En LMP2, hay batalla abierta por el liderato entre los dos Jackie Chan. En GTE - Pro, el Ferrari de Pier Guidi va muy tranquilo por delante de los Porsche; Y en GTE - Am, Matt Campbell, de Dempsey - Proton Racing, es quien lidera.

11 segundos separan a los dos Toyota, este segundo 'stint' de Buemi esta siendo espectacular, el equipo ha decidido dejar al suizo al volante, por lo que Fernando no volverá a subirse al Toyota hoy. Solo 25 minutos para que caiga la bandera de cuadros.

El Ford Gianassi. Foto: WEC

Curioso que los Ford Gianassi hayan estado tan atrás hoy, habían demostrado ritmo para estar delante de todos, sin embargo, los Ferrari y los Porsche son los que demomento se están llevando el gato al agua. Siempre interesantes las batallas en GTE - Pro, Pier Guidi sigue delante de los dos Porsche, Bruni está a 60 segundos a falta de 35 minutos.

¡Buemi delante! El suizo ha pasado a Kobayashi en la última curva, en la última hora, a falta de 47 minutos, por otro lado, el japonés ha reportado problemas en el fondo plano del monoplaza. Golpe de efecto, ¡menudo mundial de resistencia!

¡2.5 segundos! Esta volando en Silverstone el piloto suizo de Toyota, esta empezando a decaer el ritmo del japonés, y ya empieza a estar pegado el #8 al #7, y hace menos de una hora, la distancia era de 20 segundos, vamos a ver que pasa en estos últimos 50 minutos.

Para Buemi en 'box', neumáticos nuevos para el suizo y su Toyota #8, a falta de una hora y quince minutos, si Alonso se sube al monoplaza, será en la última media hora. Misma opción para el #7, gomas nuevas para Kobayashi, y también nuevo alerón trasero. Así que la distancia que les separa tras las paradas es de tan solo ocho segundos, cuidado con la remontada de Buemi.

La realización acaba de enseñar el dato, 4150 adelantamientos son los que se han visto en Silverstone ahora mismo, a falta de una hora y quince minutos para el final, una cifra espectacular, que por otro lado, es tan abultada porque cuenta los doblajes como adelantamientos, y eso hace mucho. Espectacular el WEC.

Buemi empieza a recortar distancia sobre Kobayashi, 16.1, es la diferencia, por lo que el suizo y ha recortado cuatro segundos en las últimas vueltas, si el suizo deja el #8 a 10 o menos de 10 segundos del #7, Fernando podría luchar por la victoria en el tramo final.

Actualizamos también los lideratos de las demás categorías: LMP2 - Jackie Chan DC, Gabriel Aubry; GTE Pro - AF Corse (Ferrari), Alessandro Pier Guidi; GTE Am - TF Sport, Jonathan Adam. En el caso de los Pro, el Ferrari lidera pero tiene detrás a los Porsche que vienen fuertes, y los dos con sus mejores pilotos, Christensen en el #92, y Bruni en el #91.

Ya 'solo' falta una hora y media para finalizar la prueba, cuando Kobayashi tiene un colchón de 20 segundos sobre Buemi, que poco a poco confirma, que hoy no le toca ganar al Toyota #8, después de hacerlo en dos ocasiones consecutivas, aunque esto no ha acabado, y puede pasar de todo.

Los Toyota en 'box'. Foto: WEC

También se ha bajado del coche 'Pechito' López en el otro Toyota, en el #7, Kobayashi es quien ha tomado el relevo en su lugar, por lo que Conway será quien finalice la prueba con Alonso, ya lo dice el dicho... "Lo mejor para el final"

Relevo importante en Toyota, se baja Nakajima, y se sube Buemi, que además, le han cambiado el morro en la parada, por lo que es probable que hubiera un problema. Todo esto quiere decir que si todo va como parece, Fernando Alonso acabará la carrera en Silverstone, a ver si con opciones de victoria.

Bandera amarilla en pista, el BMW #82 de Felix Da Costa de los GTE - Pro, se ha parado en la zona de las enlazadas de Magots y Becketts. A la bandera amarilla, se le añade la aparición del FCY (Full Course Yellow), que hace que todo el circuito esté en alerta de bandera amarilla, y no tan solo el sector afectado por la detención del coche en cuestión.

11.4 segundos, es la distancia que separa ahora a los dos Toyota. La distancia sigue aumentando, el relevo de Nakajima, esta siendo el peor, no tiene nada que ver en cuanto a ritmo con respecto a Buemi o Alonso. El problema podría estar en el coche, pero aún sin nada oficial, el ritmo es malo.

Vuelve a presentar problemas el TDS Racing Oreca de Duval, el #28, una pena los problemas para el francés que ha llegado a liderar su categoría cuando el monoplaza no presentaba problemas. Tras una vuelta realmente lenta, ha llevado el coche a 'box', aunque la carrera ya esta tirada para ellos.

El Toyota #7. Foto: WEC

Ambos Toyota paran en 'box', la parada de 'Pechito' que sigue con su relevo, ha sido sin problemas, también la de Nakajima, que mantiene esa distancia de 9 segundos, que debe reducir como sea, lo antes posible, a falta de dos horas y 15 minutos.

En 10 minutos, hemos tenido cambio de líder en tres de las cuatro categorías, y en la que falta, GTE - Am, lo están peleando cuerpo a cuerpo, como hemos contado anteriormente. Y cuidado, porque el Toyota #8, esta perdiendo mucho tiempo en estas últimas vueltas, 9 segundos, con respecto al líder, cuidado que no haya algún problema, porque es la diferencia más grande que ha habido en carrera entre los Toyota.

Cambio de líder también en GTE - Pro, el Porsche GT de Kevin Estre, ha reemplazado en la primera plaza al AF Corse (Ferrari) de James Calado, que llevaba bastante rato en el liderato (extraño en los GTE - Pro), y el coche alemán que acto seguido ya le saca más de dos segundos al italiano.

Pelea cuerpo a cuerpo ahora por el liderato de los GTE - Am, el Porsche - Team Project 1 de Jörg Bergmeister se bate el cobre con el TF Sport de Charles Eastwood, el británico y el alemán, que piensan luchar hasta el final.

¡Tenemos cambio de líder! 'Pechito' ha dado cuenta de Nakajima, a falta de dos horas y media de carrera, el argentino venía muy rápido, y al final le ha robado la cartera al japonés.

Y cuidado a la retahíla de pilotos que tenemos subidos ahora mismo en LMP2, Gabriel Aubry (piloto de GP3) rueda en segunda posición con el Jackie Chan #38. Nyck De Vries (piloto de F2, y de McLaren Academy) en quinta posición con el RT Nederland, rodando por detrás de Pastor Maldonado (ex - F1 y GP2), con el Dragonspeed.

Mientras el ovetense hablaba, 'Pechito' se ha tirado encima de Nakajima, un solo segundo separa ahora a los dos Toyota. Y ha habido cambio de líder en LMP2, el TDS Racing, ha presentado algún problema y se ha ido al fondo de la parrilla, los dos Jackie Chan DC son los líderes de LMP2, firmando un doblete en estos momentos.

Alonso: "Contento con el rendimiento, estamos realmente muy pegados, el ritmo de ayer y hoy ha sido buenísimo, y está bien que el equipo nos deje tener luchas justas, y abiertas. Es increíble que después de tres horas, aún estemos separados por solamente pequeños segundos", decía Alonso a la realización del WEC, al bajarse del coche.

Apuntar que es una auténtica pena que el SMP Racing #11 se haya quedado tan pronto fuera de carrera. Jenson Button, Mikhail Aleshin, y Vitaly Petrov, son los pilotos de ese monoplaza, los tres de élite, y muy buenos, Button clasificó tercero ayer, por lo que hubiera estado en la pelea con el podio, una lástima, pero así son las carreras.

El Toyota #8. Foto: Twitter WEC

Vamos a aprovechar para dar un repaso, a los líderes de todas las categorías, ya que acabamos de sobrepasar el ecuador de la prueba: LMP1 - Toyota #8, Kazuki Nakajima; LMP2 - TDS Racing #28, Loïc Duval; GTE Pro - AF Corse, James Calado; GTE Am - Dempsey Proton Racing, Matt Campbell.

Relanzada de carrera, realizada sin problemas, ambos Toyota han realizado su siguiente relevo, por primera vez en la carrera, se sube 'Pechito' López al #7, Nakajima al #8, y el japonés es quien ha salido por delante, 2,6 segundos son los que distancian a los dos Toyota ahora mismo.

Al final de esta vuelta se va el Safety Car.

Safety Car en pista.

Fernando Alonso con el Toyota #8 le saca ya cinco segundos al Toyota #7 conducido por Mike Conway.

Pinchazo del Ferrari #71, que además va perdiendo trozos.

El Oreca 07 #37 del Jackie Chan DC pilotado por Jaafar ha sufrido un pinchazo cuando lideraba la categoría LMP2.

Drive Through para el Ferrari #61 por exceder el máximo de velocidad permitida en boxes.

Quedan algo menos de tres horas y media para el final. Líder LMP1: Toyota #8 de Alonso. Líder LMP2: Oreca #37 de Jaafar. Líder GTE-pro: Ford #67 de Tincknell. Líder GTE-Am: Porsche #56 de Perfetti.

Fernando Alonso es líder de las 6 horas de Silverstone con el Toyota #8 tras adelantar a su compañero de equipo Mike Conway, que pilota el Toyota #7.

Alonso presiona con el Toyota #8 al Toyota #7 de Conway.

Hasta el momento, ha habido 2.521 adelantamientos en lo que va de carrera.

Se retira la bandera amarilla.

El Toyota #7 se mantiene en cabeza.

Los dos Toyota aprovechan para entrar en boxes y hacer una nueva parada.

Primera bandera amarilla en todo el circuito en estas 6 horas de Silverstone.

Trompo del Ligier #50 de Ricci mientras para en boxes Fernando Alonso con el Toyota #8. Entra también el Toyota #7 de Conway y le cambian la parte trasera.

El Porsche #56 de Lindsey y el Aston Martin #90 de Eastwood luchan por la primera posición en la categoría GTE-Am.

Fernando Alonso con el Toyota #8 dobla por fuera y en una sola curva a varios GTE-Pro que luchaban por posición.

Luchan por la cuarta posición el SMP #17 de Orudzhev y el Rebellion #03 de Menezes. Ocupa, por el momento, la última posición de podio el Rebellion #01 pilotado por Lotterer.

Christensen con el Porsche #92 de queja de falta de ritmo. Le pasan el Ford #66 de Mücke y el Ferrari #71 de Bird.

Líderes de cada categoría a falta de 4 horas y 25 minutos. LMP1: Toyota #7 de Conway, LMP2: Oreca 07 #37 de Tan, GTE-Pro: Ford #67 de Priaulx, GTE-Am: Porsche #56 de Lindsey.

Cambio de líder. Mike Conway adelanta a Fernando Alonso, por lo que el Toyota #7 se coloca primero.

Para el Rebellion #3 y cambia de morro delantero y de piloto.

Para en boxes el Toyota #7 y Mike Conway toma el relevo de Kamui Kobayashi.

El Toyota #8 pasa por boxes. Sebastien Buemi se baja del monoplaza y le cede el mando a Fernando Alonso.

Buemi con el Toyota #8 adelanta a Kobayashi con el Toyota #7. Cambio de líder en la categoría LMP1.

El Toyota #8 de Buemi ha recortado distancias y se encuentra ya a 0,6 del Toyota #7 que pilota Kobayashi.

Batalla por la segunda posición de la categoría GTE-Pro entre el Aston Martin #95 de Marco Sorensen y el Af Corse #71 de Sam Bird.

Abandona el SMP #11 pilotado por Mikhail Aleshin por problemas de motor.

El Toyota #8 de Buemi ha perdido más tiempo en su parada que el Toyta #7 de Kobayashi. Ahora se encuentra a 3,5 segundos.

Entran a boxes a hacer su primera parada los dos Toyota y el Rebellion #3

Tras media hora de carrera, el líder de la categoría LMP1 es el Toyota #7 de Kamui Kobayashi, el de LMP2 es el Jackie Chan #37 de Jazeman Kaafar, el de GTE-Pro es el Porsche #92 de Kevin Estre y el de GTE-Am es el Team Project 1 #56 de Egidio Perfetti.

Drive Through para el SMP #17 de Sarrazin por cerrar la puerta en la curva uno de forma peligrosa.

Duelo entre el Aston Martin #97 de Alexander Lynn, el Ford #67 de Andy Priaulx y el Ford #66 de Oilvier Pla por la 19ª posición.

Los comisarios sancionan al Jackie Chan #38 pilotado por Ho-Pin Tung con un Drive Through por saltarse la salida.

Interesante lucha por la sexta posición entre Oliver Webb con el Bykolles #4 y Stephane Sarrazi con el SMP #17.

Los pilotos comienzan ya a doblar en medio de la lucha entre los GTE Pro.

Los Toyota marcan el ritmo y prácticamente se copian los tiempos. Son los más rápidos en pista.

Los cuatro primeros clasificados son LMP1. El Rebellion #3 está 14º y el SMP #17 13º.

Múltiples toques en las primeras curvas de estas 6 horas de Silverstone. Los Rebellion han estado implicados en alguno de ellos.

Comienzan las 6 horas de Silverstone!!

Comenzarán la carrera en los Toyota Kamui Kobayashi y Sebastien Buemi.

Quedan menos de cinco minutos para que se dé la salida. Los monoplazas se encuentran ya dando la vuelta de calentamiento.

Bruno Senna se encuentra aún hospitalizado por el accidente que sufrió por lo que el Rebellion #1 será conducido únicamente por André Lotterer y Neel Jani.

Recordamos que la pole está en manos del Toyota #7 de Mike Conway, José María "Pechito" López y Kamui Kobayashi. El Toyota #8 de Fernando Alonso, Kazuki Nakayima y Sebastien Buemi saldrá desde la segunda plaza.

Quedan tan solo quince minutos para la salida de las 6 horas de Silverstone.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de las 6 horas de Silverstone en vivo. La carrera tendrá lugar a las 12:00 horas de la mañana, hora local de Gran Bretaña, por lo tanto, a las 13:00 horas del mediodía en España.

La carrera será totalmente diferente a la que se vio en Le Mans. De igual manera que en Spa - Francorchamps, la carrera será a 6 horas, y eso proporcionará, excepto casualidades de la carrera, un solo relevo por piloto. Conway y los suyos saldrán desde la primera plaza, siendo favoritos para ganar la prueba, pero la batalla entre los Toyota estará ahí durante las 6 horas.

La clasificación fue un vivo reflejo de los entrenamientos libres. Conway y 'Pechito' marcaron la 'pole' para el Toyota #7, a cuatro décimas del #8, que condujeron Alonso y Nakajima. Jenson Button fue el mejor de los 'mortales', quedando segundo con su SMP Racing, a dos segundos de los Toyota.

El Toyota #7. Foto: WEC

En los Libres, el líder fue el Toyota #7, Mike Conway, en concreto demostró un estado de forma magistral, ya que corre en casa, y siempre es un plus para todos los pilotos. El Toyota #8, por su parte, se mantuvo en segundo lugar, siempre cerca de su compañero.

El mundial antes de que empiece esta tercera carrera lo lidera Toyota, con sus dos monoplazas, primero el del #8, de Alonso, Nakajima y Buemi, seguido del #7 de Conway, Kobayashi, y 'Pechito' López. Alonso y sus compañeros han ganado en Spa, y también en Le Mans, y en ambas ocasiones el ritmo de los Toyota fue muy superior al de los demás monoplazas LMP1.

El Toyota #7 en 2017. Foto: WEC

La temporada pasada la victoria fue para el Toyota Gazoo Racing #7, el que ya conducían Conway, Kobayashi y 'Pechito', que ya avisaban de que Toyota venía fuerte para 2018. El mundial de ese mismo año, 2017, se lo llevó Porsche, tanto en pilotos como en constructores, pero Toyota fue dando avisos y chispazos de su potencial.

De cara a la meteorología, en todo el fin de semana no ha llovido. Tanto cuando ha habido sesiones de WEC, como de Fórmula 3 Europea, que se ha juntado este fin de semana con la resistencia, no ha habido carreras o sesiones en mojado, no obstante, en muchas ocasiones el cielo se ha encapotado, o las nubes han aparecido para meter miedo, pero, por el momento, no han descargado.

El piloto que más veces ha ganado este evento ha sido Jacky Ickx, con cuatro victorias, que a su vez está empatado con Jochen Mass y Allan McNish. El equipo que más veces ha ganado ha sido Jaguar, con cinco victorias, y como motorista, el récord lo tiene Porsche, como no, habiendo ganado en siete ocasiones.

Mapa Silverstone actual. Foto: Bike Magazine

Este mítico trazado del motorsport está situado en la región británica de Northamptonshire, a 25 km de Milton Keynes, sede principal de Red Bull fuera de Austria, su casa natal. El circuito está compuesto por 5.902 metros, casi 6 kilómetros de distancia, contando así con 18 curvas en total, 10 a la derecha y 8 a la izquierda.