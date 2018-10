Toyota descalificado de las 6 horas de Silverstone

Todo parecía marchar a la perfección para el equipo Toyota cuando han cruzado la meta en primer lugar con el Toyota #8 y en segundo lugar con el Toyota #7. Ocupaban esas mismas posiciones en el campeonato con una considerable distancia sobre su más inmediato perseguidor.

Pero todo eso se esfumaba cuando hace apenas unos minutos se ha dado a conocer que el Toyota #8 de Fernando Alonso, Kazuki Nakajima y Sebastien Buemi; y el Toyota #7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi y José María "Pechito" López han sido descalificados de las 6 horas de Silverstone.

El motivo de dicha descalificación es que, en la inspección que realizan los comisarios de los coches tras la carrera, se ha detectado que el fondo plano de ambos ha sufrido un desgaste mayor del que debería. La norma dicta un máximo de desgaste para controlar así que el coche no vaya a una altura inferior a la permitida. No han superado el test de flexión de la plancha ante lo que el equipo ha alegado que el desgaste se debe a salidas de pista o golpes con los pianos. El Toyota #8 superaba la flexión en nueve milímetros y el Toyota #7 en ocho. Sin embargo, no se ha dado esta explicación por buena ya que "el diseño del coche debe poder soportar los rigores habituales de una carrera de 6 horas".

Esta descalificación supone además un cambio más que notable en la clasificación tanto de la carrera como del mundial. La victoria pasa a ser del Rebellion #03 de Mathias Beche, Thomas Laurent y Gustavo Menezes. En cuanto al campeonato, el Toyota #8 conserva la primera posición con 65 puntos. No corre con la misma suerte el Toyota #7 ya que el Rebellion #03 pasa a ser segundo a tan solo 2 puntos de ventaja. El Toyota #7 es tercero con 46.