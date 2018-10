Previa de Alfa Romeo Sauber en el GP de Bélgica 2018: objetivo, Toro Rosso

El equipo Sauber empezó la temporada con dudas. Las dos primeras carreras no fueron fáciles, Leclerc estaba empezando a adaptarse, la era Alfa Romeo daba sus primeros pasos, y Marcus Ericsson nunca ha sido un piloto líder, o suficientemente rápido, como para rescatar al equipo cuando se encuentra en situaciones difíciles.

Sin embargo, Charles, empezó a tomar el pulso a la categoría, demostrando su talento y todo cambio. Hasta cierto punto, incluso Ericsson ha llegado a puntuar en alguna ocasión porque el monoplaza ha mejorado, y en diversas ocasiones ha estado de lleno en la lucha de la zona media junto con Renault, Haas, McLaren o Force India; No obstante, su rival principal es Toro Rosso, que lleva 10 puntos más que el elenco suizo en el campeonato de constructores.

Hungría, una mala manera de descansar

En el circuito magiar no se vio la mejor actuación de los hombres de 'Fred' Vasseur, de los que se esperaba un gran rendimiento en el último fin de semana antes de las vacaciones veraniegas. La clasificación, en condiciones de mojado y seco según la sesión, no les ayudó, tras no hacerlo desde China, Leclerc se quedó fuera de la Q2, y Ericsson, pasó a Q2 quedando el último en la sesión intermedia.

En la carrera, las cosas no fueron a mejor, y eso que el ritmo en carrera de los Sauber había mejorado mucho en los últimos Grandes Premios, a pesar de no haberlo transformado en resultados por mala fortuna. Leclerc fue protagonista de un 'bocadillo' en la salida entre los Force India, que dañaron suficientemente el monoplaza como para que el #16 se retirara.

Por parte de Ericsson, la carrera, como casi siempre, fue pasiva, quedó en decimoquinta posición por delante de los Williams, y junto con ellos, los únicos que llegaron a estar doblados dos vueltas en el resultado final de la prueba. Gran Bretaña, Alemania y Hungría han mermado lo que hubiera sido un gran debut en la primera mitad de año del binomio Sauber - Alfa Romeo, por ver queda si pueden remediarlo en la segunda parte.

Alfa Romeo Sauber. Foto: F1.com

Charles Leclerc, retomar la forma

El monegasco llega, al igual que su equipo, en una situación de 'bajón' tras un gran debut en su primera mitad de temporada en Fórmula 1. El #16, llega a Spa, uno de sus circuitos preferidos, donde el año pasado ya dio un recital llevándose la victoria en la carrera larga de la Fórmula 2, en una prueba sencillamente espectacular. Esto es lo que piensa a cerca del fin de semana que se viene encima:

"Aunque ha estado bien tener este tiempo de descanso, y meditar sobre la primera parte de la temporada, esta bien retomar las carreras. Lo importante es volver a coger el ritmo lo más rápido posible, y como equipo, reagruparnos y concentrarnos en nuestro objetivo, que no es otro que seguir progresando como ya hicimos en la primera parte", declaraba Charles a la web oficial de Sauber.

Por otro lado, añadió que: "El circuito de Spa - Francorchamps es uno de los más especiales. Cada vuelta es muy larga, y tiene curvas diferentes, de todo tipo, lo que hace que sea aún más interesante correr conducir allí. Ya estoy con ganas de estar allí y volver a subir al coche"

C. Leclerc, #16. Foto: F1. com

Marcus Ericsson, a la sombra de un animal

El sueco ha hecho buenas actuaciones esta temporada, aunque su haber general no es demasiado bueno, porque solo aparece en ocasiones muy puntuales. Aún así, esta temporada, sus problemas han aumentado, nunca había tenido un compañero que era tan superior a el, y entre que es 'rookie', y que aspira a todo en un futuro, la temporada de Ericsson se ha vuelto una amargura, pero tiene la oportunidad de minimizar los daños en las nueve pruebas restantes.

"Finalmente nos vamos a Bélgica para la primear prueba después del parón veraniego. Llegamos con las pilas cargadas después de un buen verano, y es genial que todo esto vuelva a empezar en el circuito de Spa - Francorchamps. Es muy únicamente desafiante y siempre es un gran circuito en el que da gusto conducir", declaraba el sueco.

"Tenemos la oportunidad de reconstruir los buenos resultados, y las buenas sensaciones de la primera vuelta, en una pista que debería venirnos bastante bien. La incertidumbre de las condiciones climáticas pueden añadir un 'extra' y hacer que todo sea aún más excitante, el hecho de correr aquí. Estoy realmente con ganas de que llegue el fin de semana", concluía el #9, positivo, de cara a la vuelta al asfalto.

M. Ericcson, #9. Foto: F1.com

Expectativas para Bélgica

Sauber, como bien ha dicho Ericsson, debería adaptarse bien a las condiciones que proporciona Spa. Tras establecer un buen ritmo en el tramo final de primera vuelta, los suizos deberían estar en la lucha de la zona media, aunque sea zona-media baja. Coger algún punto será el objetivo primordial, sobretodo para Leclerc.

Por otro lado, quedar por delante de los Toro Rosso y conseguir que estos no amplíen su ventaja, también será un punto clave a tener en cuenta. En cuanto a rendimiento, será importante que ambos monoplazas, o uno de ellos, logre estar en la Q2, luchando para entrar en Q3, tras la decepción de Hungría.