Flashback GP de Bélgica 2017: el comienzo de un "nuevo" campeonato

Este fin de semana el mundial de Fórmula 1 llega a una nueva cita: el Gran Premio de Bélgica que se celebrará en Spa. Hamilton y Vettel siguen en plena lucha por el título. El piloto británico está 24 puntos por delante del piloto alemán a falta de nueve carreras para el final de la temporada. Vettel intentará en Spa recortar esa distancia lo máximo posible.

El último Gran Premio celebrado en Spa fue en el año 2017. El ganador fue Lewis Hamilton, seguido de Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo. Kimi Räikkönen fue cuarto y Valtteri Bottas quinto. Max Verstappen tuvo que abandonar en las primeras vueltas por rotura. En cuanto a los pilotos españoles, Fernando Alonso abandonó tras una pérdida de potencia en su motor después de una carrera complicada. Carlos Sainz consiguió un punto al acabar en la décima plaza.

No fue una muy buena carrera para el piloto finlandés de Ferrari. Fue sancionado con 10 segundos por no descender suficiente la velocidad bajo una doble bandera amarilla cuando los comisarios retiraban el monoplaza de Verstappen. Este error fue determinante para que no pudiera subir al podio.

Punto y aparte

Lewis Hamilton se hizo con la victoria en el Gran Premio de Bélgica pero no fue un triunfo sencillo. Contaba con cierta ventaja sobre Vettel hasta que los dos Force India de Esteban Ocon y Sergio Pérez colisionaron y salió el Safety Car. En ese punto, Vettel y Hamilton se reagruparon. El alemán intentó adelantar al británico una vez que se fue el coche de seguridad y estuvo a punto de lograrlo pero, finalmente, Hamilton pudo aguantar esa primera posición. En esos momentos, Daniel Ricciardo y Kimi Räikkönen rebasaron a Valtteri Bottas. Esto junto con las dificultades que tuvo Hamilton indicaba que los Mercedes tuvieron problemas para calentar los neumáticos cuando la carrera se relanzó.

A falta de nueve vueltas para el final, Hamilton consiguió abrir un pequeño hueco con Vettel. Finalmente, el británico de Mercedes cruzó la línea de meta en primera posición y el alemán de Ferrari lo hizo en segundo lugar. De esta forma, Hamilton se colocaba a tan solo siete puntos de Vettel en la clasificación del mundial. Puede considerarse este Gran Premio como un punto y aparte en esa temporada ya que a partir de ese momento Hamilton superó a Vettel y la distancia entre ellos fue haciéndose cada vez mayor.