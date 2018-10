Helmut Marko sobre Ricciardo: "Sus adelantamientos son geniales"

Red Bull ha sido el centro de varias noticias en este parón veraniego. Primero se conocía que Daniel Ricciardo abandonaría el equipo a final de temporada para irse a Renault y ayer que Pierre Gasly ocupará su lugar. Helmut Marko, en una entrevista concedida a Servus TV, ha hablado sobre estos y otros asuntos.

Marko ha elogiado a Ricciardo y ha explicado cómo y cuándo el australiano les comunicó su decisión de marcharse: “Antes del Gran Premio de Austria estuvimos hablando durante dos horas y llegamos a un acuerdo. En Hungría, nos dijo que todo estaba bien y que firmaría con nosotros durante el test post GP de ese martes, pero no lo hizo. El jueves me llamó y me dijo que se iba a Renault. Solo puedo suponer que tal vez él no cree en el proyecto de Honda o que Renault le ofreció mucho dinero. Incluyendo su tiempo en el programa junior, ha estado con Red Bull durante 10 años. Dijo que necesitaba un cambio de entorno, puedo entender eso, pero es una pena porque es uno de los pilotos más fuertes. Sus adelantamientos son geniales, salen de la nada y, a veces, sus oponentes ni siquiera existen”.

El asesor de Red Bull se ha mostrado convencido de que estarán por delante de Renault la temporada que viene: “Desde 2014 Renault no estuvo a la altura de Mercedes y Ferrari. Hemos perdido la fe en las garantías de estar en cabeza con ellos el próximo año. Estoy convencido de que el próximo año vamos a estar firmemente por delante de Renault. Estoy seguro de que no vamos a ver ningún shoey en 2019”.

Marko ha hablado también sobre las expectativas que tiene sobre Pierre Gasly ahora que ocupará un asiento en Red Bull al lado de Max Verstappen: “Pierre estará en su segundo año en la Fórmula 1. Sé que le falta algo de experiencia pero su velocidad, especialmente en clasificación, es muy similar a la de Max. Esperamos que sea un reemplazo apropiado para Ricciardo a mitad de temporada”.

El austriaco ha reconocido que hace años negociaron con Fernando Alonso pero considera que no era una buena opción para el equipo ahora: “Estábamos negociando con él en 2007 y 2008. Sus demandas eras muy tediosas en aquel entonces. Si nos fijamos en su historia, en McLaren y Ferrari, siempre fue un espectáculo de un solo hombre, y eso no va bien con nosotros”.

Por último, Marko habló sobre el estado de salud de Niki Lauda: “Su salud es un asunto privado pero los dos últimos Grandes Premios sin él no fueron lo mismo”.