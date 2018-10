Fisichella: "Con Alonso había un ambiente que no he encontrado en ningún otro equipo"

Giancarlo Fisichella, el que fuera piloto de Fórmula 1 y compañero de Fernando Alonso durante su etapa en Renault, disputó el pasado fin de semana las 18:00 Horas de Silverstone, que se enmarcan dentro del WEC. El italiano compite para el equipo AF Corse Spirit of Race en la categoría GTE Am, por lo que se ha reencontrado en la pista con el piloto español.

Allí, ha hablado para Mundo Deportivo, y ha confesado que el Mundial de Resistencia es un deporte totalmente diferente a la Fórmula 1 y, en comparación, la forma de pilotar es completamente distinta. “No hay comparación. Y también hay que destacar que las carreras de Endurance poco tienen que ver con las carreras al sprint como la Fórmula 1. Hay pocas semejanzas”, explicó. Sin embargo, la velocidad que alcanzan los coches de ambas competiciones es diferente, y opina que es más difícil adaptarse a pilotar un GT: “Los primeros tiempos fueron duros para mí, pero aprendí y entendí cómo se conducen”. También añadió que ahora ha encontrado su lugar en la competición y está satisfecho con su ritmo y su rendimiento.

Su amistad con Fernando Alonso

A pesar de sus 45 años y de que haga más de nueve que abandonó la Fórmula 1, su objetivo sigue siendo divertirse, además de hacerlo bien y compartir monoplaza con sus compañeros de equipo. “Es más espíritu de equipo en el que se debe consolidar una relación de amistad”, comentó. El WEC es diferente a la Fórmula 1, donde los compañeros de equipo son los máximos rivales, por lo que recordó su etapa con Fernando Alonso, donde asegura que había un gran ambiente en el equipo y que el piloto asturiano y él eran buenos amigos.

“Nos llevábamos muy bien, trabajábamos juntos siempre y, a veces, una hora antes de las carreras jugábamos a las cartas”, contaba. Después de esa experiencia, solo tiene buenas palabras para él y espera que continúe corriendo de la mejor forma que sabe: “Espero que nos veamos muchos años más en la pista”. No obstante, no quiso entrar en polémica cuando fue preguntado por los recientes comentarios de Massa sobre el paso del español por distintos equipos, y tan solo dijo que su relación con Alonso siempre había sido buena, y que para él no era cierto lo que decía el piloto brasileño.

Fisichella también ha querido valorar la Fórmula 1 actual y los planes de Liberty Media, por lo que opina que para que vuelva a ser divertida y haya más competitividad tiene que ser diferente en todo. “En el pasado también había estas diferencias entre coches. Siempre había McLaren, Ferrari y Williams, los coches más fuertes eran estos y siempre ganaban”, explicó. Por eso, opina que se divertiría pilotando un Mercedes o un Ferrari, pero en absoluto un McLaren, como es el caso de Fernando Alonso, por lo que espera que los planes de Liberty para 2021 puedan cambiar este panorama. Para terminar, confesó que Ferrari está muy fuerte este año y que tienen un espíritu ganador, incluso más que Mercedes. “Creo en el título de Ferrari, lo espero”, concluyó.