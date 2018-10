Previa de Williams en el GP de Bélgica: ¿Superarán a Sauber?

La histórica escudería dirigida por Claire Williams está en plena caída libre. Lo malo de esta adversa situación es que todavía no han desplegado el paracaídas, del que tampoco se conoce existencia. Sea por un monoplaza pobre en desarrollo o por unos pilotos aún demasiado verdes, el equipo británico está último en la general. Su principal misión hasta final de temporada será superar, al menos, a Alfa Romeo Sauber, que marcha inmediatamente antes que ellos.

LANCE STROLL

Es un secreto a voces, Lance Stroll estará el año que viene en Force India, equipo comprado recientemente por su padre. Papá mueve el mundo, al menos para el piloto canadiense, que volverá a dar un paso cualitativo gracias a una gran inversión. Para él, los pilotos de Williams son “un objetivo fácil” para el foco crítico.

Stroll en Alemania/ Getty Images

Algo de razón no le falta cuando asegura que gran parte del fracaso de este año es el diseño arriesgado de un bólido que no cuaja y que no lo hará en Spa. “Nunca he sido un gran admirador de esta pista porque nunca me ha hecho clic”, aseguró en declaraciones para la web del equipo, para después añadir que todo “puede cambiar en un segundo con lluvia en una parte del circuito y la otra seca”.

SERGEY SIROTKIN

Pese a que no siente presión sobre su futuro, Sirotkin es uno de los que tiene más papeletas para quedarse sin asiento el año que viene. Por la situación actual del equipo no fuera pesimista, el ruso expresó, a Crash.net, que los Sauber son “inalcanzables porque están en el grupo medio de la parrilla”.

Sergey Sirotkin en el box en Hungría/Getty Images

Sobre la cita de este fin de semana en Bélgica no ha querido mojarse y se ha ceñido a lo que parece que será el guion de Williams hasta final de temporada. “Es una excelente ubicación y después de las vacaciones de verano será agradable volver fresco y competir en un gran circuito”, dijo.

AL MAL TIEMPO, MODELO HAAS

Es una realidad, Williams no se vale por sí mismo a estas alturas. Necesita ayuda externa y eso no significa que tenga que fichar a nuevos ingenieros sino amoldarse al modelo Haas. Dicha estrategia pasa por comprar las máximas piezas permitidas a equipos punteros y a la vez proveedores, en su caso a Mercedes. Y todo apunta a que el próximo curso, los monoplazas de Grove tendrán caja de cambios Mercedes. “Las colaboraciones entre equipos son algo común, ¿no?”, dijo Claire Williams después de Hungría a Motorsport.

No obstante, esta especie de colaboración, tan de moda últimamente, daría resultados en 2019. Por ahora solo pueden minimizar daños con nuevas mejoras que les permitan, al menos, no quedar últimos este año.