Previa Haas en el Gran Premio de Bélgica 2018: tratando de meter presión a Renault

Haas logró un buen resultado antes de marcharse de vacaciones en el Gran Premio de Hungría. Los americanos finalizaron en zona de puntos con los dos coches por segunda vez esta temporada, la primera vez fue en Austria. Kevin Magnussen finalizó en séptimo lugar mientras que Grosjean lo hizo en décima posición. Los de Guenther Steiner recortaron cinco puntos a Renault y ahora mismo están a 16 puntos, 82 para los franceses y 66 para ellos. El objetivo de Haas será sin duda recortar aún más esa diferencia de puntos para estar cada vez más cerca del cuarto puesto en constructores.

Romain Grosjean

Grosjean ha logrado buenos resultados en el pasado en este Gran Premio, el piloto francés logró su último podio en este circuito en 2015 con Lotus. Además, el año pasado logró un gran séptimo puesto siendo el segundo mejor piloto del resto y llevando a casa seis puntos importantes para el equipo. Aun así, el francés también protagonizó un espectacular accidente en la primera curva en 2012 llevándose por delante entre otros a Hamilton y Alonso y debido a ello fue penalizado y no pudo correr el siguiente Gran Premio.

Tras dos carreras consecutivas en los puntos y tras haber puntuado en tres de las últimas cuatro carreras, el francés parece haber encontrado esa regularidad que no tuvo en absoluto en el inicio de temporada. Ese cuarto puesto en Austria (el mejor resultado de la historia de Haas hasta el momento) parece que le devolvió la confianza a Grosjean ya que ahora sí que está aportando puntos al equipo. Los 21 puntos que ha sumado Romain por ahora no son suficientes pero no cabe duda de que él esta yendo de menos a más esta temporada.

El piloto francés ha afirmado que Spa será una buena prueba para todos los pilotos ya que cuenta con todo tipo de curvas: "Es una gran pista. Hay curvas de muy alta velocidad y hay muchas curvas, diferentes tipos, algunas de alta velocidad, algunas bajas, solo una buena variedad en general. Te da una buena sensación para conducir ". Además, Romain ha dicho que en la famosa curva Eau Rouge no se puede cometer ningún error sino tienes un gran riesgo de quedarte fuera.

Romain logró subirse al podio en 2015 en su última temporada con Lotus y lo hizo en Spa, este afirmó que fue un gran resultado el cosechado hace tres años: "Fue genial para todos los chicos, y para mí. Tuvimos un fin de semana perfecto en la pista. Para todos los involucrados, fue una muy buena sensación. Creo que fue la misma sensación que anotar los primeros puntos para Haas".

Grosjean durante el Gran Premio de Australia. Foto: Haas F1 Team.

Kevin Magnussen

El piloto danés no ha tenido nunca suerte en este circuito en Fórmula uno, en sus tres años como piloto oficial ha sido incapaz de puntuar. En 2014 finalizó séptimo pero fue penalizado con 20 segundos por echar fuera de la pista tanto a Fernando Alonso como a Jenson Button. Fue justo en ese Gran Premio cuando se empezó a la hablar del estilo sucio de pilotaje del danés. En 2016 a manos de un Renault tuvo un espectacular accidente en Eau Rouge donde se fue contra el muro a 200 kilómetros por hora, afortunadamente salió ileso. Por último, el año pasado en Haas finalizó en decimoquinto lugar, perdido durante todo el fin de semana y superado claramente por su compañero de equipo.

El danés está tirando del equipo en esta temporada, él ahora mismo se encuentra en octavo lugar a siete puntos del séptimo, Nico Hülkenberg. Todo indica que Kevin estará luchando por ser el mejor piloto del resto hasta la última carrera a no ser que tenga un bajón en esta segunda mitad de año (algo que le sucedió tanto a él como al equipo en el pasado). Magnussen buscará acabar con su mala racha en este circuito y lograr lo que no hiciese ni con McLaren, ni con Renault ni el año pasado en Haas, sumar puntos en este mítico y espectacular trazado.

El piloto danés se ha mostrado feliz por regresar a un circuito que no le trajo buenos recuerdos en el pasado: "Spa es obviamente una de las mejores pistas del mundo y todos los conductores lo creen así. Es rápido, desafiante y divertido. Todos estamos ansiosos por ir allí. Eau Rouge y Pouhon son probablemente las mejores secciones, pero todo el circuito es simplemente increíble".

Magnussen durante el Gran Premio de Bahrein. Foto: LAT Images.

Expectativas para el Gran Premio

Los americanos en sus dos años previos en la Fórmula uno han tenido un gran bajón de rendimiento de la primera parte de la temporada a la segunda. A pesar de ello el año pasado salieron de Spa con un buen séptimo puesto de Romain Grosjean que les salvó el pellejo. Aun así, el equipo Haas ha sido una incógnita durante toda la temporada, ha habido circuitos donde se han salido (Australia, Austria, Francia, Gran Bretaña) y otros donde han estado totalmente desaparecidos (Mónaco, Bakú, Canadá). El rendimiento de Haas en este Gran Premio de Bélgica volverá a ser una incógnita aunque hayan demostrado que su coche es mucho mejor al del año pasado.