Previa de Renault en el GP de Bélgica 2018: a seguir siendo el primero del resto

Renault hace frente este fin de semana a la primera carrera de la segunda parte de la temporada. Ésta tendrá lugar en Bélgica, concretamente en el circuito de Spa. Los franceses llegan a este trazado cuartos en el mundial de constructores, la máxima posición a la que aspiran este año y que significa ser el primer equipo tras los tres grandes de la parrilla: Mercedes, Ferrari y Red Bull. Su objetivo de cara a este fin de semana será volver a demostrar su fortaleza en la zona media de la tabla y que sus pilotos sumen puntos, especialmente Carlos Sainz, que es quien está más atrás en el mundial de pilotos.

Nico Hülkenberg

El piloto alemán llega a Spa tras no entrar en zona de puntos en el Gran Premio de Hungría. Ocupa la séptima posición en el mundial de pilotos con 52 puntos. Su objetivo de cara a esta carrera es puntuar y terminar por delante de Magnussen y Alonso, que son sus perseguidores en la lucha por esa séptima plaza.

Hülkenberg, en declaraciones recogidas en la web de Renault, ha explicado qué es lo que más le gusta de este circuito y cómo es una vuelta en él: “Spa es una de mis pistas favoritas en la Fórmula 1 y es una en la que siempre parece que me va a ir bien. La pista se encuentra en un bonito paisaje natural en el medio del bosque, que puede arrojar algunas sorpresas, especialmente por el clima. Spa es famoso por sus cambios de altura y sus curvas rápidas y arrolladoras. Conducir en Spa es especial, especialmente en un coche moderno de Fórmula 1, ya que se adhiere a estas curvas a alta velocidad. Es tan único y te da mucha emoción. Eau Rouge es, por supuesto, la curva de la que todos hablan, pero Pouhon y Blanchimont también son emocionantes y se toman a gran velocidad. Spa es realmente adecuado para mi estilo de conducción. Aquí es la vuelta más larga del calendario con muchas combinaciones de curvas a las que hacer frente. El equilibrio del coche puede ser difícil ya que se necesita mucha carga aerodinámica para algunas curvas de la sección media al mismo tiempo que se necesita una carga baja para obtener la velocidad máxima en las rectas. Es muy importante hacerlo bien. Veremos qué traerá el clima. Puede ser extraño en Spa, una parte del circuito puede estar seca mientras que en otra podría haber lluvia torrencial. Todo puede suceder y nos aseguraremos de estar en condiciones de aprovechar estas oportunidades”.

Hülkenberg en el GP de Hungría | Fuente: Getty Images

Carlos Sainz

El piloto madrileño aterriza en Spa tras conocerse este verano la noticia de que la próxima temporada correrá en McLaren. En su última actuación, en el Gran Premio de Hungría, logró dos puntos con una novena posición. Es undécimo en el mundial de pilotos con 30 puntos, los mismos que Sergio Pérez, que es décimo. El objetivo de Sainz en este circuito es puntuar y arrebatarle esa décima posición al de Force India.

En declaraciones recogidas por Renault, Sainz ha hablado de este circuito y de su curva favorita: “Spa es muy divertido ya que tiene de todo: curvas rápidas, largas rectas, oportunidades de adelantamiento, cambios del altura y clima aleatorio. Me gusta competir en Spa, es uno de los Grandes Premios especiales en la Fórmula 1, y uno donde todos los pilotos esperan competir. Disfruto del sector dos, ya que es bastante entretenido. Es difícil encontrar el equilibrio perfecto del coche entre la configuración de las curvas, que requieren una alta carga aerodinámica, y el cuidado para no perder demasiada velocidad en recta, que se necesita para la recta Kemmel y antes de la chicane de la parada del autobús. Eau Rouge es la curva más famosa de Spa pero me gusta mucho Pouhon, la curva a izquierdas del sector medio. Es una curva bastante difícil de hacer bien mientras bajas la colina y rezas porque el coche tenga agarre tomando la curva a 260 kilómetros por hora en séptima”.

Sainz en el GP de Hungría | Fuente: Getty Images

Expectativas

El objetivo de Renault es puntuar con ambos coches y demostrar su fortaleza frente al resto de equipos de la zona media de la parrilla. No pueden descuidarse porque, si Haas hace mejores actuaciones que ellos en Spa o en el resto de carreras, el equipo americano podría arrebatarles la cuarta posición del mundial de constructores. Renault cuenta con 82 puntos y Haas con 66.