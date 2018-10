Brown: "Las asociaciones son mucho más profundas que simplemente una pegatina en el coche"

Zak Brown ha concedido una entrevista al medio RaceFans. En ella ha afirmado que el rendimiento de McLaren no ha sido bueno para los patrocinios pero que ha cumplido con su objetivo: “Nuestro rendimiento no ha ayudado. No hay que olvidar que este año se vende el pasado, y el año pasado fue uno de los peores. He alcanzado lo que dije que haría. Tenemos que seguir creciendo. El coche tiene mucho espacio, comenzó con mucho espacio. Las compañías que hemos presentado han sido excepcionales: Dell Technologies, Petrobras, son entidades de alta calidad y seguimos empujando”.

El CEO de la escudería de Woking ha resaltado que han firmado mas acuerdo que Mercedes o Ferrari: “Ferrari ha firmado un acuerdo. Mercedes otro. Sé que es mi terreno y, por lo tanto, todo el mundo espera que venda cada centímetro del coche. La realidad es que hemos firmado cinco acuerdos, dejando de lado a Kimoa. No he visto a otro equipo hacer más de dos”.

Brown ha criticado también el concepto que se tiene del patrocinio como meros logotipos en un monoplaza: “Hay una percepción que se remonta a diez o 20 años de que el tamaño de la pegatina del coche es igual al dinero. Ese no es el caso en nuestros días. Y ciertamente no es nuestro caso. Las asociaciones son mucho más profundas que simplemente una pegatina en el coche. Si los objetivos principales de ese patrocinador son algo así como un compromiso de una empresa con otra o de los empleados, no necesariamente vas a ver eso. No adornamos el coche con logotipos pero eso no significa que no tengamos socios sustantivos a largo plazo. Afortunadamente, tenemos accionistas muy, muy comprometidos que también entienden que en la Fórmula 1 no ha anunciado realmente un gran patrocinador”.

La pasada temporada los de Woking terminaron novenos en el mundial de constructores. Actualmente, son séptimos con 52 puntos y están a solo siete de Force India, que es el sexto. Si la mejora de posición se mantiene, podría ser una buena noticia para McLaren en términos de patrocinio.