Vergne, en contacto con un equipo de Fórmula 1 para volver en 2019

Jean-Éric Vergne fue piloto de Toro Rosso durante tres años y formó parte del programa de Red Bull hasta 2014. Tras su marcha de la categoría reina del automovilismo, ha competido en el WEC y en la Fórmula E, donde se proclamó campeón la temporada pasada.

Ahora, tras la marcha de Ricciardo a Red Bull, el expiloto de Fórmula 1 ha anunciado que está en contacto con un equipo de Fórmula 1 y que podría obtener un asiento la próxima temporada, aunque ha confirmado que no se trata de Red Bull. "Es muy divertido, porque hace dos años parecía que las puertas de la Fórmula 1 no se abrirían nunca más para mí", comenzó diciendo a The Autosport Podcast. También añadió que no las tiene todas consigo, aunque está hablando con varios equipos y las cosas están empezando a moverse un poco, ya que, tal y como asegura, la marcha de Ricciardo a Renault hizo que el mercado de pilotos cambiara por completo.

"Que algunos equipos me llamen para saber qué voy a hacer en el futuro es como '¡ah, existo!' para la Fórmula 1", confesó. Además, opina que tiene algunas cuentas pendientes en la categoría reina del automovilismo, ya que cree que ha mejorado durante estos años y, si vuelve, sería una historia completamente distinta.

Sin embargo, son muchos los equipos que ya han anunciado a sus pilotos para 2019, como es el caso de Mercedes, que renovó a Hamilton y a Bottas, mientras que en Ferrari será Sebastian Vettel el que continuará con el equipo y aún no se ha decidido quién será su compañero de equipo, aunque todo apunta a que Räikkönen continuará o será Charles Leclerc el que ocupe su asiento. En Red Bull, Max Verstappen continuará y hace pocos días confirmaron que Pierre Gasly será el sustituto de Ricciardo. En cuanto al resto de equipos, en Renault contarán con un asiento Ricciardo y Hülkenberg, mientras que Sainz se marchará a McLaren, a falta de confirmar quién será su compañero de equipo, y lo mismo sucede en el resto de equipos de la parte media de la tabla.

No obstante, Vergne ha asegurado que no le gustaría entrar a un equipo donde no pueda demostrar su talento, y si un equipo no consigue sumar puntos después de lo que ha trabajado en los últimos años, "se cargaría todo". Por eso, añadió que no quiere arriesgar todo su trabajo en otras competiciones por volver a la Fórmula 1 en un equipo que no le puede dar un coche para ser competitivo. "Estoy agradecido por todo lo que he vivido en Fórmula 1, lo malo y lo bueno. Siendo quien soy, sin duda, las cosas saldrían de una forma completamente diferente", sentenció.