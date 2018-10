Stoffel Vandoorne:"Lo único que tengo que hacer ahora es centrarme en mi trabajo"

Stoffel Vandoorne será el único piloto que correrá en casa en este Gran Premio, el piloto belga buscará volver a la senda de los puntos y romper esa mala racha en su país. Antes de enfundarse los guantes y montarse en su McLaren, Stoffel ha participado en la segunda rueda de prensa de pilotos que se ha hecho en este Gran Premio de Bélgica.

El belga ha afirmado que confía en si mismo tras esta mala racha de resultados que está teniendo: "Sí, estoy muy confiado. Sé que tuvimos una racha difícil en las últimas carreras antes de las vacaciones de verano, donde tuvimos problemas con el coche que no pudimos explicar. Creo que realmente mostró en Hungría que el rendimiento había vuelto a donde debería haber estado. Sí, por desgracia tuvimos un abandono allí y sí, solo tengo en mente tener el mismo ritmo que en esa carrera."

Stoffel ha dicho que está totalmente seguro de que correrá los próximos Grandes Premios con el equipo, su asiento no está en peligro: "No tengo ninguna duda. Creo que en estos días siempre hay muchos rumores y muchas preguntas en la prensa, pero por mi parte estoy 100% seguro. Lo único que puedo hacer es centrarme en mi trabajo y creo que he demostrado que estoy muy cerca de Fernando.

Vandoorne ha hablado sobre su futuro en el equipo: "Creo que lo único que tengo bajo mi control son las actuaciones en pista y, como dije antes, sé que tuve una carrera difícil antes de Hungría con los problemas que teníamos en el coche, pero luego demostramos que todo había vuelto a la normalidad en Hungría. Así que tengo mucha confianza para las próximas dos carreras en que los resultados volverán a donde pertenecen, en este momento, me siento bastante positivo."

Por último, el belga ha afirmado que traería de regreso el circuito de Imola si tuviese la oportunidad de traer de vuelta un trazado al gran circo: "Me gustaría probar en Imola. Creo que siempre ha sido un circuito en el que he disfrutado jugando juegos de ordenador y siempre uno que me gusta, así que es una pena que no vayamos allí ahora.