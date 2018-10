Marcus Ericsson: "Necesito demostrar que debería estar en la Fórmula uno el próximo año"

La Fórmula uno está de vuelta y con ella han regresado las ruedas de prensa previas a los Grandes Premios. En esta primera carrera tras el parón veraniego ha habido dos ruedas de prensa y el sueco Marcus Ericsson ha estado presente en la segunda. Marcus buscará más puntos y tratar de llevar al equipo junto a su compañero Leclerc al octavo puesto en el Mundial de constructores.

El piloto sueco ha dicho que no tiene un asiento asegurado y que tiene que dar lo mejor de sí para seguir en el equipo: "No, para mí es lo mismo que dicen los otros: debes enfocarte en tu trabajo y entregarlo por buen camino. Para mí, necesito demostrar que debería estar en la Fórmula uno para el próximo año. Eso es lo que estamos tratando de hacer. No es ningún secreto que quiero quedarme en Sauber, hemos hecho un gran progreso este año, así que me gustaría continuar la próxima temporada, pero sé que las próximas carreras serán muy importantes para mí, así que realmente necesito enfocarme y entregarme en pista."

Ericsson ha dicho que para él lo más importante ahora mismo es conducir y no lo que pasa fuera de los circuitos: "Creo que siempre ha habido cosas sorpendentes que suceden en la Fórmula Uno y nunca sabes lo que sucederá al día siguiente, así que como piloto, realmente necesitas enfocarte en conducir y entregarte en la pista. Estoy totalmente centrado en la conducción y en las próximas carreras y es allí donde trataré de llamar la atención.

Marcus ha afirmado que dará todo lo que tiene y más para poder vencer a Leclerc en el cara a cara: "Creo que siempre se compara a uno con su compañero de equipo en la Fórmula Uno, es natural. Creo que Charles y yo hemos estado muy cerca en las carreras, pero en la calificación ha sido más fuerte que yo en la primera mitad del año, así que es importante para mí mejorar allí y ese es mi objetivo principal para la segunda mitad, hacer mejoras en clasificación porque en las carreras hemos sido muy similares. Charles es un piloto muy bueno, pero si puedo demostrar que puedo vencerlo, eso sería muy importante para mi futuro. Así que a partir de este fin de semana tengo que tratar de intensificar eso."