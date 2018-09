Lance Stroll: "Mi padre vio una gran oportunidad financiera con Force India"

Tras la compra del equipo Force India por parte de su padre, Lance Stroll ha hecho declaraciones por primera vez en la segunda rueda de prensa de pilotos previa al Gran Premio de Bélgica. Dejando a un lado la compra del equipo inglés que ha hecho su padre, el piloto canadiense tiene la mente puesta en Williams y en cómo darle la vuelta a esta mala racha que están atravesando desde principios de año.

Lance ha comenzado la rueda de prensa hablando sobre su futuro y sobre la compra del equipo Force India de su padre: "Bueno, por el momento nada ha cambiado de mi lado. Todavía llevo puesto un polo de Williams, tenemos una carrera este fin de semana y estaré 100 por ciento enfocado y comprometido en mi trabajo. Por otro lado, han sucedido cosas, estoy realmente contento por mi padre. Él vio una gran oportunidad financiera con Force India. Han estado luchando durante mucho tiempo, ve mucho potencial en la empresa y es un hombre de negocios. Él es un apasionado de los coches, de la Fórmula Uno, siempre lo ha sido. Él ha salvado 400 empleos y cree que puede construir una empresa muy competitiva y saludable para el futuro, así que estoy feliz por él".

"Como he dicho, por el momento que estoy aquí en Williams, no estoy seguro de lo que haré en el futuro. Veremos lo que mi padre decide hacer conmigo. Es un hombre agradable. Espero que me lleve", declaró el piloto canadiense manifestando su deseo de conducir un Force India la próxima temporada.

Stroll ha hablado también sobre el riesgo de no acabar la temporada en Williams, el canadiense ha dicho que él tiene solo la mente puesta en esta carrera: "Bueno, nada está garantizado, pero en este momento estoy concentrado en este fin de semana y voy a darlo todo como siempre hago y veremos qué depara el futuro. En este momento solo tengo puesta mi cabeza en este fin de semana y veremos qué sucede".

"En Force India hacen un muy buen trabajo con lo que tienen, como dije antes, ve muchas oportunidades y mucho potencial, por lo que ve una gran oportunidad financiera comprándolas en una posición muy difícil y cree que puede ayudar a hacer crecer la empresa y hacerlos tan competitivos como puedan ser. En este momento estoy en Williams, veremos qué pasa conmigo en el futuro y le deseo todo lo mejor con Force India. Definitivamente es un futuro muy emocionante para él, pero como dije, en este momento estoy centrado en este fin de semana y lo que haré el resto de este año", declaró el canadiense para finalizar su participación en esta segunda rueda de prensa.