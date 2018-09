Daniel Ricciardo: "Estoy listo para un cambio"

Tras haber confirmado este verano su salida del equipo Red Bull y su fichaje por Renault, el piloto australiano hizo declaraciones por primera vez en la primera rueda de prensa de pilotos del Gran Premio de Bélgica. Daniel fue junto a Fernando Alonso el más buscado en esta primera rueda de prensa tras el parón veraniego.

Daniel ha comenzado la rueda de prensa hablado sobre su decisión de abandonar Red Bull: "Sí, fue un largo proceso de pensamiento, seguro. Creo que ya me bombardearon con la pregunta al final del año pasado. Cuando Max anunció su renovación con el equipo, me enfocó un poco. Obviamente me tomé mi tiempo con eso. De ninguna manera fue una decisión fácil en absoluto. Supongo que he llegado a un punto en el que sentí que estaba listo para un cambio. Estoy listo para un nuevo desafío y creo que solo para mí, personalmente, es una nueva motivación. Parece fácil decirlo así, pero no fue fácil. Algunas noches sin dormir, tratando de llegar a la mejor conclusión para mí, pero una vez que tomé esa decisión, me sentí cómodo con ella y se siente bien avanzar hacia el próximo año".

Ricciardo ha hablado también sobre su relación con Verstappen, ya que el holandés dijo que él fue el mejor compañero que ha tenido: "Bueno, si en algún momento dice que Pierre es el mejor compañero que ha tenido mi corazón se romperá. Lo he dicho algunas veces, creo que hemos tenido una gran rivalidad como compañeros de equipo. Ha estado bien, realmente disfruté de tener un buen compañero de equipo y todos saben que el año que viene tendré otra batalla fuerte con mi compañero Nico".

"Pierre creo que primero le debe una cerveza o un refresco a Helmut, y a mi también me debe otra. Pero mira, es una posición similar a donde estaba en 2014, viniendo de Toro Rosso a Red Bull. Es emocionante, es divertido, se lo que él siente y es una sensación increíble. Lo ha estado haciendo muy bien este año, así que creo que estará bien", afirmó Ricciardo dando su opinión sobre su sustituto en Red Bull.

"A todos nos encantaría que hubiese más coches peleando por las primeras posiciones. También creo que si estás en un coche ganador ahora es más difícil ganar, pero eso sí, te da más satisfacción para ganar. Si estás venciendo a ocho oponentes en lugar de a dos a tres, la alegría será mayor", declaró Daniel respondiendo a la pregunta sobre la igualdad de hoy en día en este deporte.