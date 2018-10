Test oficiales para SBK en Portimao

Los equipos de SBK viajan estos días hacia Portugal en busca de poder realizar mejoras en sus motos antes de la llegada del nuevo Round, en septiembre.

Los test han tenido lugar este jueves y viernes en el Autódromo Internacional do Algarve, justo tres semanas antes de que llegue el fin de semana de Round en este mismo trazado. En estas jornadas buscarán sacar el máximo de provecho a los nuevos ajustes realizados con tal de llegar a las últimas carreras, tan solo quedan cuatro Rounds, lo mejor posible para poder luchar por las primeras posiciones. Estas mejoras también servirán de base en vista la temporada próxima.

El piloto de Kawasaki, Tom Sykes, no ha podido tomar parte de estos test debido a una lesión en el tobillo derecho que le llevará a tomarse tres semanas de reposo para poder recuperarse, tiempo justo para llegar a tiempo al primer Round después de las vacaciones de verano.

“Es una lástima no poder asistir al test después de este parón de dos meses. He entrenado mucho en el gimnasio todo este tiempo obteniendo buenos resultados y me sentía muy fuerte. Pero tras la lesión, me veo forzado a parar y a hacer reposo justo en el momento en el que quería apretar más. Es una pena también por Marcel y todo el equipo ya que han preparado un buen programa para el test con el objetivo de terminar la temporada más fuertes. Pero ahora tengo que centrarme en la recuperación para estar lo mejor posible en la próxima carrera”. explicaba el británico.

Tom Sykes. FOTO: Worldsbk.com

En referencia al resto de pilotos, todos tomarán parte de esta jornada de entrenamientos con el objetivo de mejorar en esta última parte de la temporada, en la que no cabe duda será un final de año muy interesante para los espectadores. En estos días de test, se espera que la temperatura no sea un problema a la hora de estar en pista.