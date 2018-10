Carlos Sainz: "Este coche no es el que he conducido durante el fin de semana"

Carlos Sainz no logró pasar el corte en la Q1 en clasificación del Gran Premio de Bélgica. El piloto madrileño tuvo problemas con su coche y se quedó fuera a las primeras de cambio. Sainz mañana tras las penalizaciones de Bottas y de su compañero Hülkenberg saldrá en decimocuarto lugar. El español espera remontar y poder acabar la carrera en zona de puntos.

Carlos se mostró sorprendido tras el flojo nivel de su Renault en esta clasificación: "Hemos sido el décimo, undécimo coche más rápido durante todo el fin de semana pero ha sido llegar a la clasificación y encontrarme con un coche que no era el que llevaba conduciendo todo el fin de semana. El equipo lo ha visto, tenemos que analizar el porqué y aprender de ello, sinceramente, ahora mismo, no entiendo muy bien por qué ha pasado esto."

"El coche se ha movido mucho de atrás y apenas teníamos adherencia. Además, en un circuito como Spa que necesitas confianza en el tren trasero para atacar en las curvas rápidas, si no ha confianza y no hay adherencia, es imposible" declaró el piloto español, muy descontento con su eliminación en la Q1.

Sainz explicó sus sensaciones conduciendo su coche en el día de hoy: "La carrera va a ser una prueba dura pero hasta ahora el fin de semana estaba yendo bastante bien, hace tres horas estaba contento con el coche y con el comportamiento del motor. Sin embargo, ha sido llegar a la clasificación y comenzar a tirar para buscar una buena vuelta y desde la primera curva he visto que el coche no iba como ha ido durante todo el fin de semana."

"He tenido la esperanza de que todo se iba a arreglar para la segunda tanda de neumáticos y que todo esto tan solo era culpa de un neumático defectuoso pero he vuelto a intentar hacer lo mismo que he hecho durante todo el fin de semana y no he podido" afirmó el español.

El madrileño se mostró positivo de cara a la carrera de mañana: "Seguro que encontraremos la solución a este problema y mañana si tenemos el ritmo que hemos tenido durante el resto del fin de semana, deberíamos de poder remontar."