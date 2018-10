Fernando Alonso: "No teníamos grandes expectativas para esta clasificación"

Fernando Alonso por segunda vez en esta temporada se quedó fuera en la Q1. El McLaren acusó su bajo rendimiento en los sectores de motor (el primer y el tercero) y no pudo pasar con ninguno de sus dos coches a la segunda ronda de clasificación. A pesar de todo, el español todavía confía en él y en su coche y se ve capaz de salir mañana de Spa con algún punto en el bolsillo.

Fernando comenzó hablando de los rebufos que ha practicado el equipo en esta clasificación: "Hubiésemos necesitado rebufos hasta en el segundo sector para poder pasar a la Q2 pero no ha podido ser. He hecho rebufos toda mi vida en Ferrari y toda mi vida en McLaren, siempre como un hombre de equipo."

"No teníamos tampoco grandes expectativas, vimos como fueron los entrenamientos libres y sabíamos que iba a ser un clasificación complicada, lo íbamos a tener complicado para pasar el primer corte pero hemos estado en esta situación en otros Grandes Premios también, saliendo muy atrás e intentando conseguir puntos" declaró el asturiano, que al contrario que Sainz no estaba sorprendido del mal rendimiento del coche en esta clasificación.

El español se mostró muy positivo de cara a la carrera: "Trataremos hacer una buena salida, una buena estrategia, estar cerca de los puntos, pero sabemos que tanto aquí como en Monza van a ser dos fines de semana complicados. Tenemos que intentar defendernos en estos dos circuitos y luego tratar de ir al ataque en Singapur y en otros circuitos que nos vengan mejor."

Fernando afirmó que su decisión de abandonar la Fórmula uno no tiene nada que ver con los resultados cosechados en la actualidad: "Mi decisión es independiente de los resultados, en 2004 Schumacher ganó el campeonato del mundo en Hungría, a mitad de temporada y seguimos hasta el final, no tiene nada que ver con los resultados. Estoy encantado de lo que he conseguido, un chaval de Oviedo, dos veces campeón del mundo y 17 años después a otra cosa."

"Hoy estamos el 17 y el 20, uno de los últimos coches y estamos octavos en el campeonato del mundo de pilotos, no puedo pedir más" declaró el asturiano para finalizar la entrevista realizada tras la clasificación.