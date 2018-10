Hülkenberg, Ricciardo, Leclerc y Räikkönen decepcionados, Pérez satisfecho

El Gran Premio de Bélgica ha comenzado de forma accidentada. Nico Hülkenberg se llevaba por delante a Fernando Alonso, que voló por encima de Charles Leclerc. Daniel Ricciardo y Kimi Räikkönen se vieron envueltos también en el incidente.

Tras la carrera, Hülkenberg se ha mostrado decepcionado por su error y por el rendimiento de su Renault en declaraciones a Movistar: "En la curva 1, como se ha podido ver en las imágenes, bloqueé las ruedas delanteras. Esperaba un mejor agarre, pero muchas veces vemos que perdemos aerodinámica cuando hay tantos coches juntos. Me pilló por sorpresa. Calculé mal la frenada y el nivel de agarre y obviamente fue un error costoso por sacar a Fernando de la carrera. Sabíamos que este fin de semana no iba a ser ideal. Hemos traído algunas mejoras, pero me siento en la parte trasera de la parte media. Estamos trabajando en todos los aspectos del coche, no sólo en un área. En términos de aerodinámica quizá somos un poco más lentos y el desarrollo en ese aspecto es importante". El alemán ha sido sancionado con 10 posiciones y 3 puntos del carnet.

Otro de los damnificados, Kimi Räikkönen, ha explicado que no ha podido hacer más: "Me dieron por detrás, pinché el neumático y dañé el ala. No hay nada que hubiera podido hacer distinto. El coche estaba demasiado dañado. Era imposible continuar así. El DRS ya no funcionaba, era demasiado peligroso".

Por su parte, Daniel Ricciardo no está nada contento con este abandono, que es el tercero en cinco carreras: "No me siento muy bien pero son las carreras. Creo que debo ser realista. A veces estas cosas pasan. Es una pena cuando pasan tan pronto, es muy duro. No es lo que quería justo después del parón veraniego. Miramos ya a la siguiente carrera donde espero clasificar mejor para estar fuera del peligro. Espero que haya cambios en Monza. Es probable que empecemos en la parte de atrás pero intentaremos hacer lo posible para remontar".

Charles Leclerc ha explicado cómo ha vivido él el accidente y ha hablado del papel del halo: "No he entendido muy bien qué había pasado cuando estaba dentro del coche. Fernando me dio por detrás pero a él le dio Hülkenberg y eso es todo. Así acabó nuestra carrera. Fernando me pasó por encima. Son las carreras. Es una pena haber acabado así en la primera vuelta. Hoy no sé que hubiera pasado sin el halo, pero en algunos casos es útil".

Una de las caras alegres de esta carrera ha sido Sergio Pérez. El piloto mexicano ha terminado en quinta posición en esta nueva etapa de Racing Point Force India y está contento con el resultado: "Es un gran inicio de la nueva era del equipo. Esperemos que sea el inicio de grandes cosas y que vengan grandes resultados en el futuro. Tuve una buena salida. El ritmo de carrera era muy fuerte hoy. Íbamos muy fuertes. Pensábamos que podíamos pelear la posición con Bottas. Había vueltas que iba ocho décimas más rápido que Esteban intentando empujar al máximo. Un fin de semana redondo. Espero poder anunciar la renovación en Monza, pero no es algo que me quite el sueño".