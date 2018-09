El Semáforo de F1 VAVEL; Gran Premio de Bélgica.

Sebastian Vettel se hizo con su quinto triunfo de la temporada en el Gran Premio de Bélgica y recortó siete puntos al segundo clasificado y líder del Campeonato del Mundo, Lewis Hamilton. El Ferrari demostró que tiene el mejor coche y el mejor motor en la actualidad una vez más. Sebastian logró una nueva victoria dominante como le gusta hacer a él, dominando de principio a fin, en un Gran Premio con grandes actuaciones y actuaciones muy discretas.

Semáforo verde

Sebastian Vettel: El piloto alemán logró su quinta victoria de la temporada dominando la carrera de principio a fin, al más puro estilo Vettel. Sebastian adelantó a Hamilton en la recta después de Eau Rouge en la primera vuelta y a partir de ahí se escapó y el inglés fue incapaz de darle caza. Vettel sabía que contaba con el mejor coche en este Gran Premio y comenzó la segunda parte de la temporada de la mejor manera posible. El alemán sale con 25 puntos de Spa y logra recortarle siete puntos al líder del Mundial, Lewis Hamilton. La diferencia en el campeonato entre el inglés y el alemán ahora mismo es de 17 puntos. La dupla Ferrari-Vettel comienza dominando esta segunda mitad de 2018, incluso el mismo Hamilton se quedó mirando el coche de los italianos al finalizar la carrera, sabedor de que el Ferrari ahora mismo es mejor que su Mercedes.

Max Verstappen: Tras tres carreras sin poder subirse al podio, el holandés logró un meritorio tercer puesto en un circuito en el que su Red Bull estaba muy lejos de los Mercedes y los Ferrari por culpa del rendimiento del motor. Max aprovechó el caos inicial para ganar dos posiciones y colocarse quinto. Posteriormente, adelantó a los Force India y comenzó a abrir hueco con ellos. En las últimas vueltas Verstappen acabó en tierra de nadie, 25 segundos por detrás de Hamilton y otros 25 segundos por delante de Bottas. Quinto podio de la temporada para el holandés que corta la mala racha de Red Bull que no lograba finalizar en el podio desde que él mismo ganase la carrera en Austria el uno de julio.

Force India: Un Gran Premio para el recuerdo. Tras todos los rumores sobre su desaparición y la compra del equipo por parte de Lawrence Stroll, los de Silverstone lograron ser quintos con Pérez y sextos con Ocon. La clasificación fue de ensueño para ellos ya que lograron monopolizar la segunda línea con un tercer puesto del francés y un cuarto del mejicano. Force India perdió todos sus puntos logrados hasta el Gran Premio de Hungría debido al cambio de dueño y al cambio de patrocinador. Sin embargo, se han repuesto a ello a las mil maravillas logrando 18 puntos en este Gran Premio y ya superando a Williams en el Mundial de constructores. Ahora mismo están en noveno lugar, a tan solo un punto del octavo, Sauber.

Semáforo amarillo

Kimi Raikkonen: La suerte no estuvo del lado del finés este fin de semana. Kimi fue el más rápido sobre seco pero la aparición en la lluvia y un error de los mecánicos con el combustible en la Q3, le hizo que no pudiese pasar el sexto puesto en la clasificación. Raikkonen sufrió un pinchazo en la primera vuelta provocado por el Red Bull de Ricciardo y se vio obligado a entrar a boxes. El finés siguió corriendo pero su coche tenía algún problema mecánico y finalmente decidieron retirar el coche. Kimi pone fin a su buena racha de cinco podios consecutivos en un Gran Premio donde demostró que podría haber ganado incluso la carrera. Una forma muy triste de acabar un buen fin de semana.

Haas: Los americanos volvieron a demostrar que en los circuitos de motor pueden estar arriba sin ningún problema pero esta vez no fueron los mejores del resto, sino que se vieron claramente superados por los Force India. A pesar de todo Haas logró que sus dos pilotos acabasen en zona de puntos por segunda carrera consecutiva. Esta vez fue Grosjean quién ganó la batalla entre compañeros finalizando en séptimo lugar mientras que Magnussen acabó octavo. Un buen fin de semana para los de Steiner que a pesar de no contar con el mejor coche del resto, lograron recortarles diez puntos a Renault en el Mundial de Constructores.

Brendon Hartley: En un Gran Premio bastante aburrido en general el piloto neozelandés fue el único junto a Valtteri Bottas que dio algo de emoción al espectador en el tramo final de la carrera. Hartley tuvo una gran lucha con el piloto de Sauber, Marcus Ericcson, en la que se adelantaron cinco veces. Finalmente, el sueco ganó la batalla y dejó fuera de los puntos al piloto de Toro Rosso. Hartley estuvo cerca de su compañero de equipo en la clasificación pero la diferencia de ritmo entre uno y otro en la carrera ha sido bastante grande. Un fin de semana regular para Brendon que al menos cumplió su parte de entretener al espectador.

Semáforo rojo

Nico Hülkenberg: El piloto alemán no pasó de la primera curva y además se acabó llevando por delante en ella a Fernando Alonso y a Charles Leclerc. Nico tuvo un problema de frenos, bloqueó las cuatro ruedas, no pudo hacer nada y se acabó con la carrera del asturiano y del monegasco. Hülkenberg podría ser castigado con alguna sanción para el próximo Gran Premio debido al grave error cometido en la salida, algo para nada habitual en un piloto tan talentoso como él. Segunda carrera seguida en la que Nico no puntúa y ve como su ventaja con Magnussen en la lucha por el séptimo puesto cada vez es más pequeña, tan solo hay ahora mismo tres puntos entre el danés y el alemán.

McLaren: Fin de semana para el olvido para los de Woking, al igual que en Francia se quedaron fuera con los dos coches en la Q1 y salieron del circuito de Spa sin puntos. Fernando Alonso no pasó de la primera curva al ser embestido por Nico Hülkenberg y Stoffel Vandoorne finalizó en último lugar tanto la clasificación como la carrera. Otro Gran Premio para el olvido para los de Zak Brown que están acusando y mucho el bajo rendimiento de su motor Renault. La semana siguiente en Monza todo será parecido y tanto Fernando como Stoffel volverán a sufrir mucho en el trazado italiano.

El motor Renault: Este Gran Premio de Bélgica ha confirmado que el motor Renaut es el peor de los cuatro motores de la parrilla. El bajo nivel de la unidad de potencia francesa condenó tanto a McLaren como a Renault durante todo el fin de semana. Ambos equipos ocuparon las posiciones de atrás durante todo el Gran Premio y tan solo han sido capaces de puntuar con un piloto de seis posibles. Max Verstappen fue el único que logró sacarle todo el partido a este motor y gracias al gran chasis de Red Bull salió con un buen podio. La pesadilla para los franceses seguirá la semana que viene en Monza, otro circuito muy de motor y con poca carga aerodinámica.