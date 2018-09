Wolff: "Ferrari tiene una ventaja en cuanto a potencia"

Ferrari dominó en el Gran Premio de Bélgica. Sebastian Vettel se llevó la victoria frente a un Lewis Hamilton incapaz de alcanzarle. Toto Wolff, en declaraciones a la web de Mercedes, ha explicado dónde reside la clave del rendimiento de Ferrari: "Ferrari tiene una ventaja en cuanto a potencia. Nosotros lo hemos visto en clasificación. En varias partes de las rectas se puede ver que, incluso saliendo peor que nosotros, sus motores siguen tirando. Después, añades eso a nuestras debilidades en la curva 1 especialmente y eso causa un doble golpe. Si no tienes buena tracción y te superan ligeramente en potencia, es cuando pasa lo que se ha visto en la vuelta 1".

Wolff se ha mostrado algo decepcionado por la superioridad de los de Maranello: "El equipo volvió del parón determinado a estar por delante en la batalla con Ferrari pero, cuando cayó la bandera el domingo, fue un coche rojo el que se llevó el primer puesto. Hay mucho trabajo por delante en la batalla por el título. Antes que nada, en un día como hoy, te preguntas dónde podemos mejorar. Cuando veo la carrera de hoy, veo muchas deficiencias. Somos un equipo fuerte pero hay deficiencias que son obvias que nos causan no obtener los resultados que esperamos y no se trata de que alguien nos supere, se trata de encontrar las pistas para entender nuestro bajo rendimiento. Tenemos baja velocidad en curvas y una mala tracción. Esto es lo que se comprendería como la principal debilidad en este momento. En comparación con Ferrari, Red Bull y Force India, hemos sido el equipo que más ha degradado los neumáticos".

Wolff ha afirmado que habrá circuitos en los que el Mercedes funcione mejor y ha hablado de sus expectativas en lo que resta de temporada: "Spa fue uno de nuestros circuitos más difíciles en 2017. El último circuito en el que hemos sido los más rápidos fue en Silverstone. Hemos ido realmente bien en Francia y en Austria y a partir de ahí Ferrari ha sido más rápido. Budapest no fue una sorpresa y Spa era siempre un poco difícil para nosotros en el pasado también. Estoy muy expectante de ver cómo nos va en Monza. El año pasado, estuvimos dominando todo el fin de semana y Ferrari tuvo su peor fin de semana de la temporada en cuanto a rendimiento. Tendremos circuitos que se adapten más a nosotros y luego habrá otros que definitivamente sean un reto, como Singapur y quizá México. No obstante, quedan ocho carreras más, muchos puntos por sumar y ahora es momento de aumentar el rendimiento y contestar algunas de las preguntas".

Wolff ha alabado la actuación de Valtteri Bottas, que terminó cuarto tras una espectacular remontada: "Tras salir desde el final de la parrilla por las penalizaciones por montar nuevos componentes de la unidad de potencia, Valtteri luchó por remontar a una muy peleada cuarta posición. Fue una muy buena actuación. Obviamente, el ala rota no ayudó al principio pero se pudo ver lo difícil que es adelantar. Hubo un momento en la vuelta diez en el que fue realmente difícil encontrar su camino contra los coches que eran quizá dos segundos más lentos. Pusimos neumáticos usados y marcó la vuelta rápida al final y terminó cuarto. Esto era lo máximo que podía lograr hoy sin un coche de seguridad a mitad de carrera, así que estoy feliz con esta actuación".

Por último, el de Mercedes se ha pronunciado sobre las órdenes de equipo: "Odio hacer eso. Va completamente en contra del instinto del piloto. Intentamos ser muy neutrales con ambos pilotos. No lo hemos hecho aún y no lo hemos discutido. Veamos cómo va en Monza y luego abordaremos la cuestión. Se lo debemos a los dos y a la Fórmula 1 el no interferir en la carrera".