Previa Toro Rosso en el GP de Italia 2018: conseguir un buen resultado en casa

Toro Rosso es el séptimo equipo en el Mundial, uno de los rivales de la parte media de la parrilla, justo por detrás del equipo McLaren, aunque a más de 20 puntos de distancia. Este fin de semana corren en casa, cerca de la fábrica en Faenza, delante de sus aficionados y con gran parte del equipo que trabaja en la fábrica en el circuito para apoyarles. Así, Toro Rosso tiene un importante reto por delante este fin de semana y una nueva oportunidad para sumar puntos.

Pierre Gasly

El piloto francés ocupa el decimotercer lugar en el Mundial de pilotos, con 29 puntos y a tan solo uno de Carlos Sainz. Sobre este fin de semana, Gasly opina que se trata de circuito especial, y que incorporarán un paquete de baja carga aerodinámica en comparación con lo que llevan habitualmente. Eso les ayudará a deslizarse un poco más, ya que en Monza, los coches deben descender rápidamente por las rectas. "Pasas casi el 80% de la vuelta, así que es importante no perder velocidad a través de las chicanes, lo que significa hacer un buen trabajo al rodar sobre los bordillo y luego tener una buena tracción en las curvas", explicó el piloto.

Con esto, espera conseguir un buen resultado en la última carrera del año que se disputa en territorio europeo, una carrera especial para el equipo ya que irá mucha gente desde la fábrica al circuito para apoyarles. Así, el piloto francés podrá continuar su buena racha, ya que consiguió ser sexto en Hungría y noveno en Bélgica, por lo que tiene una oportunidad de oro para sumar puntos por tercera vez consecutiva y escalar posiciones en la parte media de la clasificación.

Pierre Gasly | Foto: Getty Images

Brendon Hartley

El piloto neozelandés ocupa el decimonoveno puesto en la clasificación general de pilotos, con dos puntos, tan solo por delante de Sirotkin. En el pasado Gran Premio no logró puntuar y terminó decimocuarto, y lo mismo sucedió en Hungría, donde se quedó a tan solo una posición de la zona de puntos.

Hartley, al igual que su compañero de equipo, también ha querido hacer referencia al paquete de baja carga aerodinámica que incorporarán, aunque no serán el único equipo que cuenten con él para Monza. "Los coches serán diferentes para conducir, tal vez creará incluso mejores carreras, porque tenemos menos carga aerodinámica para perder cuando estamos siguiendo a otros coches", explicó. También añadió que, por lo general, tienen mucha carga aerodinámica y mucho agarre, aunque no siempre es visible para los espectadores. No obstante, cree que en una pista como Monza, los problemas son más evidentes, al igual que las distancias de frenado serán más largas.

"De alguna manera será más desafiante para nosotros y seguramente será agradable", continuó explicando, y añadió que el tiempo es un factor que puede ayudar, además que es una pista que lleva tiempo esperando. "Va a ser una carrera de casa para n osotros en Toro Rosso", concluyó.

Brendon Hartley | Getty Images

Este será un fin de semana complicado para el equipo, el propio Hartley así lo aseguró en sus declaraciones previas al Gran Premio. Sin embargo, con la incorporación del nuevo paquete de baja carga aerodinámica, tratarán de pelear con los equipos de la parte media, sobre todo en en la carrera de casa y en el templo de la velocidad.