Marc Márquez: "Lo que más pesó en la Comisión de Seguridad fue el accidente de Tito"

La cancelación de la carrera de Silverstone supuso un acto extraordinario en el mundial, una situación que hasta entonces nunca había ocurrido. La mayor parte de la parrilla de MotoGP se reunió tras una larga y tensa espera para que mejoraran las condiciones climáticas, con los responsables del campeonato para decidir la suspensión de las carreras en Silverstone.

Mientras que los responsables del circuito y los promotores creían que había aún un poco de margen a las 5 de la tarde para esperar a que mejoraran las condiciones, los pilotos se negaron a esperar más ya que la baja de temperaturas empezaba a ser evidente. La opinión de los pilotos es lo que más a pesado a la hora de decir la suspensión definitiva.

“Bueno, si te soy sincero lo que ha pesado más es lo que pasó ayer, y cuando pasa esto, sobre todo en las condiciones que había, la seguridad va por delante. Los pilotos somos los primeros que queremos correr y salir a la pista, pero la seguridad es lo primero”, indicó Marc en referencia al accidente del sábado sufrido por Tito Rabat.

Foto: Lucas ADSC - VAVEL

“Nos hemos reunido con la Comisión de Seguridad y hemos evaluado todos los pros y contra, decidiendo al final tomar esta decisión. Todos estuvimos de acuerdo menos uno y creo que es la decisión correcta ya que parecía que había menos agua pero nadie te asegura que empiece a llover en medio de la carrera y lleguemos a un punto peligroso. Hemos hecho lo correcto porque tenemos un compañero en el hospital. Lo sentimos mucho por los aficionados, pero a veces pasan estas cosas”, argumentó el de Honda.

Le preguntaron a Márquez si el piloto que se mantenía en la idea de correr era Miller. “Sí, en la Comisión de Seguridad el único que estaba dispuesto a correr era Miller”.

Faltaban algunos pilotos en la reunión, como Valentino Rossi que había decidido no ir y aceptar la decisión de la mayoría, o Andrea Dovizioso, que aseguró no haberse enterado de la convocatoria.

Marc en el box. Foto: Zimbio

“Cuando no he visto a Dovi me ha parecido raro, porque siempre viene a todas las reuniones. A mi me lo ha dicho el equipo y creo que era la única forma de solucionarlo. Estábamos desde la 9 de la mañana con el chip de carrera y aunque no hagas nada estas concentrado y desgasta, eran muchas horas para estar centrado al cien por cien”, dijo.

Sabe que la suspensión de la carrera es una mala pasada para los aficionados: “Sé que este tipo de decisiones duele a mucha gente, pero una carrera es una carrera y la vida sigue, en Misano tenemos otra importante”, finalizaba el catalán.