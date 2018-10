Taffin: "Tendremos una unidad de potencia con muy poco kilometraje y podremos sacar el máximo de ella"

Rémi Taffin, director técnico de motor de Renault, ha contestado a unas preguntas en la página web de Renault. Cuestionado sobre sus expectativas de cara al Gran Premio de Italia, ha afirmado que darán lo mejor de sí mismos: "Es una carrera difícil donde la potencia de motor hace la diferencia. Spa planteó un gran desafío para nosotros y Monza es al menos tan restrictivo y demandante como Spa. Vamos a dar lo mejor de nosotros para conseguir un buen resultado. Tendremos una unidad de potencia con muy poco kilometraje y podremos sacar el máximo de ella con los modos más agresivos que tenemos ahora para clasificación".

Renault ha desarrollado la especificación C del motor y Taffin ha explicado cuál es la mejora con ésta: "La especificación C es una evolución de la actual especificación B del motor. Es más potente de forma significativa. Por el contrario, es posible que no sea tan fiable como la generación actual, de ahí las diferentes elecciones hechas por cada equipo. Dependiendo del combustible usado, la ganancia de potencia es del orden de 0,3 segundos por vuelta en clasificación en un circuito como Monza, lo que es un sustancial paso adelante".

Sin embargo, no todos los equipos con motor Renault montarán esta especificación. Taffin ha comentado los motivos de esta decisión que ha tomado cada escudería: "Quién va a usar la nueva especificación depende de la estrategia de cada equipo y de sus metas para las restantes ocho carreras de la temporada. Red Bull usará la especificación C directamente en los entrenamientos libres de Monza porque están en una posición de priorizar el rendimiento sin tener que preocuparse por aquellos que están detrás en el campeonato. Por nuestra parte y la de McLaren, no usaremos esta especificación porque la fiabilidad y la consistencia son necesarios para alcanzar nuestras metas de final de temporada".

Renault introdujo hace algunos Grandes Premios una nueva MGU-K más fiable. Ni McLaren ni Red Bull montan ésta nueva especificación, según ha explicado Taffin, por decisión propia: "Hoy solo Renault usa esta versión. McLaren y Red Bull no quisieron hacer los cambios necesarios para su integración. Han optado por tomar y asumir este riesgo de fiabilidad claramente identificado. Sin embargo, para responder a las demandas expresadas tras el incidente con el coche de Max Verstappen por el que le vimos retirarse en Hungría, hemos desarrollado una evolución de la versión usada por nuestros dos clientes para reforzarla".

El Gran Premio de Italia se presenta complicado para Nico Hülkenberg debido a la sanción de 10 posiciones en parrilla que le fue impuesta por el accidente que causó en la salida del Gran Premio de Bélgica. Taffin ha expresado que valoran cambiarle el motor: "Es tácticamente interesante introducir una nueva unidad de potencia en su coche. Esto nos debe permitir llegar a final de temporada sin ninguna otra penalización relacionada con el motor".

Taffin valora positivamente la temporada aunque ha admitido que su rendimiento actual no es suficiente para sus objetivos: "En general, estamos todavía sufriendo un déficil general de potencia pero hemos mejorado al mismo ritmo que nuestros competidores. Esto es alentador pero claramente no es suficiente, porque nuestro objetivo es alcanzarles y superarles lo más rápido posible. Necesitamos dar más pasos significativos en cuanto a rendimiento el próximo año y esto está siendo preparado ahora. El motor del próximo año está en nuestro dynos y los primeros resultados son prometedores. Para 2019, han sido ya asignados mayores recursos humanos y financieros para permitirnos continuar nuestra mejora a un paso más rápido".