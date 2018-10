Hamilton sobre Ricciardo: "Siempre es valiente tomar una decisión fuera de lo normal"

Una de las noticias más relevantes de este verano en Fórmula 1 ha sido, sin duda, la marcha de Daniel Ricciardo de Red Bull a Renault la próxima temporada. Ha habido multitud de opiniones al respecto y el último en decir la suya ha sido Lewis Hamilton.

El piloto británico ha elogiado la decisión del australiano y la ha calificado de valiente: “Estoy muy feliz por él. Siempre es valiente tomar una decisión fuera de lo normal sabiendo que la gente va a tener opiniones al respecto y más aún a mitad de una temporada sin saber cómo será el próximo año”.

Hamilton ha comparado a Ricciardo con él y ha alabado el hecho de que salga de su zona de confort: “Es un período emocionante para él. Mucha gente en la vida tiene miedo al cambio, a lo diferente, y por lo tanto se atascan en un espacio que no es su espacio más feliz, pero así lo hacen. Es genial ver que Daniel, como yo, quiere evolucionar, quiere probar algo nuevo y aprender de ello, bueno o malo, y corres el riesgo”.

Son muchas las voces que han comparado la salida de Ricciardo de Red Bull con la de Hamilton de McLaren a Mercedes. Bob Bell, ex jefe técnico de Renault, formaba parte de Mercedes cuando el británico tomó esa decisión y, en declaraciones a Motorsport, ha opinado que puede haber cierta comparación aunque la situación ahora es diferente a la que era en aquel entonces: “Se puede hacer una comparación. No es la misma situación porque cuando Lewis de fue de McLaren, hubo un cambio en el reglamento de motores. Reconozcámoslo, eso tuvo un gran impacto en el éxito de Mercedes, del que Lewis fue capaz de sacar recompensa. Creo que será mucho más difícil para Daniel, pero al final la historia será similar y él sentirá que hizo lo correcto”.

Por su parte, Daniel Ricciardo, está contento con la decisión que ha tomado y ha alabado los esfuerzos y la sinceridad de Renault: “El progreso que han logrado en los últimos dos años es muy alentador. Los desarrollos en la fábrica, su situación financiera y su manejo del dinero me han demostrado que quieren ganar lo antes posible. Sus planes a corto y medio plazo son realmente alentadores. Vi algunas señales realmente buenas en la presentación que me mostraron. También aprecio su honestidad, no me dicen que vamos a ganar en Melbourne el próximo año, por mucho que me gustaría”.