Previa Renault en el Gran Premio de Italia 2018: nueva oportunidad para consolidar el cuarto puesto

El equipo Renault continúa en la cuarta posición del Mundial de Constructores, siguen siendo los mejores del resto, pero no lo demostraron en el último Gran Premio, donde se vieron superados por Haas, su principal rival y que ya le pisa los talones.

En Bélgica, Carlos Sainz no tuvo demasiado ritmo durante la clasificación ni durante la carrera, por lo que solo pudo ser undécimo. Mientras que Hülkenberg consiguió pasar el corte de la Q1, aunque ni siquiera salió a disputar la Q2. En carrera, en la primera curva, se llevó por delante a Fernando Alonso, que pasó por encima de Leclerc, quedando así los tres fuera de la carrera antes de completar la primera vuelta.

Carlos Sainz

El piloto español cumple 24 años este sábado, el día en el que se celebra la clasificación del Gran Premio de Italia, por lo que espera que uno de sus regalos sea lograr un buen puesto en la parrilla del domingo. "Puede que me ausente y coma un poco de pizza en algún punto del fin de semana, pero estamos aquí para competir y la buena comida italiana tendrá que posponerse", decía el piloto madrileño.

También ha mostrado su deseo de correr en Monza, en el Templo de la Velocidad, ya que asegura que es uno de los cinco mejores circuitos del calendario. Además, cree que los fans italianos son excelentes, incluso tiene un club de fans en el país, por lo que tendrá un apoyo extra este fin de semana. "Siempre nos paramos a firmar autógrafos de camino al circuito y esa es una buena manera de comenzar el día", confesó. Sin embargo, ha reconocido que aún no ha conseguido ningún punto en Monza desde que comenzó su etapa en la Fórmula 1, por lo que es un buen momento para lograrlo. El español ha querido recordar su etapa en el Campeonato de Fórmula Renault 3.5, en 2014, donde logró dos pole positions y una victoria.

Sobre el trazado de Monza, un circuito en el que se requiere baja carga aerodinámica para concentrar todos los esfuerzos en buscar altas velocidad, Sainz opina que se tarda un tiempo en acostumbrarse a pilotar el monoplaza, ya que no tiene tanto agarre en las curvas como en otros circutos. Por eso, en los entrenamientos libres que se disputarán el viernes, tratarán de aprender y de buscar configuraciones diferentes para mejorar. Lo cierto es que necesitan recuperarse del pasado Gran Premio, donde Renault no estuvo a la altura. El piloto madrileño tuvo buenas sensaciones con el coche en la jornada del viernes, pero el sábado, en clasificación, no pudo pasar de la Q1, no tenían ritmo y la parte trasera del monoplaza se movía más de lo normal. El domingo, a diferencia de su compañero de equipo, consiguió terminar la carrera, aunque sin puntuar, pero les sirvió para recopilar información y para que el equipo disponga de todos los datos necesarios para continuar mejorando.

Carlos Sainz en el GP de Hungría 2018 | Foto: Getty Images

Nico Hülkenberg

El piloto alemán, que ocupa la séptima posición del Mundial de pilotos, ha confesado que le gusta el circuito de Monza, ya que es un lugar que tiene mucha historia y hace que el circuito sea especial. Además, coincide con su compañero de equipo en que el ambiente nunca decepciona, lo que hace que los pilotos salgan del país siempre con buenas sensaciones.

Sobre el circuito, la baja carga aerodinámica y las altas velocidades que se alcanzan, ha contado lo mismo que Carlos Sainz, y asegura que el viernes será un día de pruebas para ajustar el monoplaza al trazado. "Tienes que ser muy valiente con los frenos, ya que Monza cuenta con zonas de frenado difíciles, especialmente la chicane al final de la recta principal. Por supuesto, hay algunos rincones legendarios como Lesmos, Ascari y la Parabólica, curvas por las que resulta muy divertido pilotar cuando las haces correctamente", continujó explicando.

A Hülkenberg hay muchas cosas que le gustan de Italia, pero destaca la comida, el calor de los aficionados y su compromiso con la categoría reina del automovilismo. Por eso, es un lugar ideal para darle la vuelta a la situación que vivieron el pasado fin de semana. Además, el alemán tuvo que abandonar el Gran Premio en la primera curva por un accidente, del que reconoce que fue el culpable: "Me siento culpable por el incidente, ya que a mi juicio, fue un error propio. Lo siento por aquellos compañeros a los que eliminé de la carrera", comentó, y aunque vaya a ocupar los últimos puestos de la parrilla por la penalización que sufrirá, tratará de remontar y llegar hasta la zona de puntos.

Nico Hülkenberg en el GP de Hungría 2018 | Foto: Getty Images

Esta es la última carrera de la temporada que se disputa en suelo europeo, y también marca el final de un ciclo para el equipo, tal y como ha explicado Abiteboul. El equipo debe trabajar duro en los entrenamientos libres, deben preparar el monoplaza y conocer lo que les impidió tener ritmo el pasado fin de semana.

Y aunque es cierto que la distancia con respecto a sus rivales directos en la parte media es menor, tienen un desafío por delante que no les desanima, por eso toman este circuito como una referencia para obtener una clara visión de la unidad de potencia. "El objetivo de permanecer en la cuarta posición hasta el domingo por la noche en Abu Dabi está completamente a nuestro alcance", concluyó diciendo Abiteboul, a la par que confirmó que introducirán mejoras en Monza que esperan que funcionen mejor que las de Spa.