Carmelo Ezpeleta anuncia medidas tras lo ocurrido el pasado fin de semana en Silverstone

Desde el año 1980 en Salzburgring el campeonato del mundo de motociclismo no había tenido que cancelar un gran premio por condiciones meteorológicas. Silverstone tomó el relevo del trazado austriaco cuando una tremenda nevada impidió que se disputase la carrera.

Aunque la segunda de la historia, es la primera vez que se cancela un Gran Premio desde la llegada de Dorna al frente del campeonato, en el año 1992. Desde su llegada, la seguridad ha sido su prioridad, y solo circunstancias tan excepcionales como el huracán Ike de 2008 en Indiánpolis o el fatídico accidente de Marco Simoncelli en 2011, han obligado a suspender alguna carrera.

La cancelación del último Gran Premio ha sido consecuencia de un intento por mejorar las condiciones de la pista, que fue reasfaltada por la empresa Aggregate Industrie. Los responsables del campeonato junto con Franco Uncini, el encargado de seguridad en carrera, acudieron a comprobar el resultado de las obras en febrero, corroborando el buen estado del circuito, incluso Cal Crutchlow rodó en mayo, dando de nuevo el visto bueno del mismo.

Viñales y Lorenzo en rueda de prensa. Foto: Lucas ADSC- VAVEL

Sin embargo, el viernes durante los primeros entrenamientos libres los pilotos criticaron el resultado del polémico reasfaltado. El sábado, además, apareció la lluvia, que no hizo más que poner de manifiesto aún más, las deficiencias.

El domingo culminó un fin de semana que ya no empezaba con buen pie, y lo hizo con una tormenta típica en Gran Bretaña, impidiendo correr en un trazado donde se han disputado carreras en lluvia desde que se estrenase en 1940. La incapacidad de drenar, la falta de agarre y la cantidad de agua acumulada fueron los causantes de la cancelación de la que era la duodécima cita del mundial.

"La culpa es claramente de la empresa del asfalto. El circuito es el que ha sufrido el tema. Encargó un asfalto nuevo y se lo han hecho mal", explica el consejero delegado de Dorna, Carmelo Ezpeleta, al diario As.

Valentino Rossi en pista. Foto: Marc González- VAVEL

"Fue una reunión porque los pilotos empezaron a aparecer en el camión del IRTA, nos llamaron y fuimos", afirmó. "No la convocó nadie. No fue una Comisión de Seguridad. Fue una reunión improvisada a la que nos llamaron y fuimos. Nosotros no hubiéramos tenido necesidad de hacer la reunión con los pilotos, porque teníamos claro que si el circuito se quedaba en esas condiciones no íbamos a correr. Primó su voluntad, pero a nosotros no nos tuvieron que convencer de nada, porque pensábamos exactamente lo mismo", contó Ezpeleta.

Tras lo ocurrido y para evitar que se repita en el futuro, Carmelo anuncia que se está valorando nombrar un representante que sea el encarado de dar el visto bueno a cada pista que se reasfalta.

"Habrá que pensar si nombramos a alguien para cuando un circuito se reasfalta. Eso no lo puede decidir a simple vista en un día de seco ni Franco Uncini ni nadie. Tiene que ser un experto en asfalto que vea cómo se ha hecho. Hemos de pensar si valdría la pena tener a uno o varios homologados por la FIM y que ese señor ponga el sello de que ese asfalto está bien en cualquier condición", zanjó.