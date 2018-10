El circuito de Silverstone investiga para defender su nuevo asfalto

Tras lo ocurrido el pasado domingo, donde debía haber tenido lugar la duodécima carrera de la temporada en el circuito británico de Silverstone, y que finalmente tuvo que será cancelada pese a la larga espera para que la situación en pista mejorara, Dirección de Carrera compareció tras el anuncio de la suspensión y culpó al estado del nuevo asfalto.

El director del Circuito de Silverstone, Stuart Pringle, quien ha dicho estar bastante molesto con todas las críticas recibidas, asegura que ya se ha puesto en marcha una investigación independiente que ayude a esclarecer lo que pasó el domingo.

"Vamos a hacer una investigación y ya hemos contratado a un asesor independiente que había estado allí todo el fin de semana. Es un experto y comenzó a trabajar el lunes a las ocho de la mañana", ha comentado Stuart.

"No será el único consultor independiente con el que contaremos. Queremos hacer una investigación exhaustiva para descubrir qué sucedió. Nos hemos movido enseguida y Aggregate Industries también lo ha hecho", ha añadido.

Los pilotos de MotoGP en pista. Foto: Marc González-VAVEL

Pringle no dudó en defender su circuito y añadió que el personal del mismo estaba preparado que tuvieran lugar las carreras de MotoGP, Moto2 y Moto3.

"No acepto las críticas al circuito ni al asfalto, porque nadie tiene datos para justificar esos comentarios. Son conjeturas y pasan por alto por completo la gran cantidad de agua que cayó y que provocó que otros eventos en todo el país se cancelaran", sentenció el director del circuito.

"No creo que la suspensión refleje el estado de la pista, solo fue por el volumen de agua. En el warm up en mojado los pilotos solo fueron un 8,5% más lentos que en seco y lo normal es un 10-15%, lo que indica que el asfalto tiene mucho agarre", añadió.

"No fue nuestra decisión, fueron los pilotos. Dirección de Carrera esperaba inspeccionar la pista a las 16.00h para determinar si el circuito estaba listo, pero la decisión se tomó antes de ese momento".

"Creíamos que iba a haber una tregua del tiempo. Lo consultamos y pensábamos que se iba a poder montar el programa de las tres carreras", dijo.

Rins en pista. Foto: zimbio

"Alcanzamos un acuerdo con Dorna de que los equipos correrían hasta última hora de la tarde, pero IRTA convocó la reunión antes de la inspección programada y, al contrario de lo que nos habían dicho y del pronóstico meteorológico que indicaba una mejora de las condiciones, no estaban dispuestos a competir", dijo Pringles justo antes de sabe que no fue del todo cierta esa información, y más tarde rectificó: “Me acabo de enterar de que la reunión que llevó a la cancelación de la carrera fue convocada por un par de pilotos, no IRTA”.

Pese a la situaciones actual, Stuart Pringle no cree que la cancelación de la carrera ponga en peligro el futuro de MotoGP en Silverstone, que ha albergado el GP de Gran Bretaña desde 2010.

“Tanto Dorna como Silverstone han trabajado muy duro tras lo que pasó con el Circuito de Gales. El hecho de que reasfaltasemos demuestra nuestro compromiso. Queremos seguir contando con MotoGP".

Viñales en pista. Foto: Marc González- VAVEL

El director del trazado británico también tuvo unas palabra para la afición que acudió durante todo el fin de semana para disfrutar del espectáculo del motociclismo y finalmente no pudieron ver las carreras. Además, agradeció a todo el personal que estuvo presente durante el GP por su buena labor en unas condiciones tan difíciles.

"Quiero disculparme con todos nuestros aficionados, que tuvieron que aguantar una espera en unas condiciones climáticas muy duras y finalmente no hubo ninguna carrera. Lo siento mucho. Esta semana contactaremos con todas las personas que compraron entradas para explicarles lo que vamos a hacer".

"También me gustaría agradecer el trabajo tan profesional de los comisarios, voluntarios y el personal en esas condiciones tan desafiantes, y el aguante de nuestros espectadores", zanjó.