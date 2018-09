Vettel: "Mercedes nos ha puesto en esta posición porque creen que ya no son el equipo puntero"

Sebastian Vettel ha sido uno de los pilotos que ha estado presente en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Italia, donde ha hablado de distintos temas, y entre ellos, de su rivalidad con Mercedes.

El piloto alemán ganó en Bélgica, se mostró superior a Lewis Hamilton, por lo que son muchos los que opinan que esa superioridad le llevará a ganar su quinto Mundial. Sobre esto, agradece que le pongan en esta posición, incluso cree que Mercedes les ha puesto en este lugar porque creen que ya no son el equipo puntero de la parrilla. "Es bueno competir contra ellos, pero no podemos dormirnos ni asumir nada. No estamos ni siquiera cerca de donde estuvieron ellos estos últimos cinco años. Tenemos que trabajar duro para conseguir resultados", comenzó diciendo. Volvió a insistir en que, aunque tienen un buen coche que funciona bien en todas los circuitos, unos mejor que otros, no pueden dormirse, y tanto él como su compañero de equipo deben conseguir resultados sólidos.

Vettel opina que es un gran sentimiento estar en el monoplaza y sentir que puede pelear por la pole y por la victoria. "Eso es lo que quiero como piloto. Al resto es mejor no darle muchas vueltas", confesó. Sobre la victoria del pasado fin de semana, cree que fueron menos dominantes de lo que muchos creen o desde lo que se pudo ver desde fuera, aunque reconoce que es bueno ver cómo mejora el coche, las piezas nuevas y el motor. "Monza es similar de algún modo a Spa, pero la pista y las curvas lo hacen bastante distinto", explicó.

Duro trabajo para conseguir resultados

La scuderia lleva ocho años sin ganar aquí, desde que lo hiciera Fernando Alonso en 2010, por lo que Vettel llega con ganas de conseguir la victoria: "En el pasado hemos hecho buenas carreras aquí, hemos hecho podios, pero queremos más que un podio". Para conseguirlo, deben trabajar tal y como llevan haciendo estos años, ya que ha explicado que el año 2016 fue clave para el presente, en 2017 hubo un cambio en el reglamento y, desde entonces, han conseguido mejorar en distintos ámbitos, tanto en el monoplaza en sí, como en la unidad de potencia y en los componentes, por lo que opina que todo está yendo en la dirección adecuada. "El oponente que teníamos hace unos años era muy fuerte y todavía lo es, pero es bueno ver que estamos fortalecíendonos e incluso que les hemos podido alcanzar o superar en algunas áreas", comentó.

Y añade que ese es lugar en el que quieren estar, su ambición, estar arriba, luchar por ello y mantener el nivel durante toda la temporada, aunque es consciente que todavía pueden mejorar. Por otro lado, ha querido mencionar la legalidad de su SF71H, ya que Hamilton habló de 'trucos', pero Vettel asegura que le revisan el monoplaza varias veces a lo largo del fin de semana para corroborar que todo es correcto. "Mientras nos digan que todo va bien... Lo mismo con otros equipos. Para nosotros es cuestión de seguir trabajando", sentenció.