Kimi Räikkönen: "Aún disfruto en la Fórmula 1"

Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel, y Ferrari afrontan este fin de semana uno de los Grandes Premios más especiales. El mundial, se tiñe de rojo durante un fin de semana para apoyar a los chicos de Maranello en Monza. Hoy, tanto Kimi, como 'Seb', han estado presentes en la rueda de prensa oficial, y por supuesto, ambos han hablado de lo que supone estar en Monza, pilotando para Ferrari.

"Obviamente correr aquí es especial pero en términos de conducción no cambia nada. Estamos en nuestra carrera de casa, y estamos más ocupados de lo normal, además tenemos más apoyo y más aficionados, pero aún así la conducción no cambia. Queremos tener un buen resultado este fin de semana para dar una alegría a los tiffosi", recitaba 'Iceman'.

Otro de los temas 'calientes' del fin de semana es el del futuro de Kimi y de Charles Leclerc. Ferrari siempre suele anunciar en Monza cosas importantes que tengan que ver con el equipo, y aquí se esperaba que se hiciese oficial, pero de momento, no ha habido ningun adelanto, ni por parte de Ferrari, ni por parte de los pilotos.

"No sé cuando saldrán noticias sobre mi futuro, sin ninguna duda en algún punto saldrá la noticia, pero ya se sabe, y la Fórmula 1 me ha enseñado, que aquí puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Para hablar sobre mi futuro, deberíais preguntar mejor a Ferrari, y ellos quizá si saben cuando aununciarán la alineación para el año que viene"

A lo que añadió que: "Sigo disfrutando de las carreras, aunque sea el más veterano de la parrilla lo hago, si no lo hiciera no estaría actualmente en la Fórmula 1, de momento, mantengo intacta mi ambición. Quizá un día me levanto y de repente ya no soy rápido nunca más, pero demomento eso no ha pasado"

En ultima estancia, al finés, se le preguntó sobre que pasaría en un hipotético caso donde la primera línea de parrilla fuera roja, y en la salida del Gran Premio, en la primera curva llegara en paralelo con su compañero, ¿Que haría? ¿Le adelantaría? ¿Lo dejaría pasar? Esto ha respondido el #7 de Ferrari:

"No sé que pasará si llego al lado de Vettel en la primera curva de la salida. Siempre queremos ganar, y siempre queremos sacar un buen resultado, así que siempre intentamos luchar siendo justos; A la vez, sabemos que cosas tenemos permitido hacer, y cuáles no, así que veremos que pasa pero esperemos que todo vaya bien para el resultado global del equipo", concluyó el piloto de 38 años.