Ricciardo: "El 'Halo' actuó bien"

Daniel Ricciardo confirmó durante el verano que la temporada que viene militará en Renault. Tras una desafortunada carrera en el Gran Premio de Bélgica, el #3 llega a Monza con las pilas recargadas, y con ganas de hacer un buen papel a pesar de salir desde el fondo de la parrilla, a causa de las penalizaciones acumuladas.

"Creo que empezaré desde el 19 o el 20, ya que tenemos penalizaciones aquí, necesitamos una carrear loca para llegar hasta el podio, y hacer una remontada como la del año pasado. Tomé Eau Rogue sin alerón delantero en la primera vuelta de Spa, la semana pasada, así que teniendo eso en cuenta, creo que puedo hacer cualquier cosa (entre risas)".

Por otro lado, antes de hablar a cerca de otros tema de la actualidad en el Paddock, el australiano quiso hacer un breve repaso de su carrera en Spa - Francorchamps, de la cual se retiró antes de completar la mitad de la prueba.

"No sabia que tenía la ala delantera rota, pasamos La Source, me toqué con Kimi por todo el lío que hubo en la salida (perdona Kimi), pero no vi que tenía el alerón delantero descolgado, una vez pasé Eau Rogue me di cuenta, y poco pudimos hacer porque también había otras partes del coche dañadas, los chicos hicieron un gran trabajo arreglando el coche, pero salí con vuelta pérdida, el coche no iba del todo bien... Así que decidimos que lo mejor, era retirarlo", explicó

Por otro lado, como a todo piloto este fin de semana en el Paddock, se le preguntó sobre el 'Halo': "Siempre he pensado que el 'Halo' iba bien para proteger, aunque es cierto que estéticamente quizá no es lo mejor, ni lo más bonito, pero definitivamente da mucha seguridad. Lo vimos en Spa, se puede ver en las 'On - Board' como Alonso pasa por encima de Leclerc, y lateralmente impacta contra el Sauber, hubiera estado muy cerca, y hubiera sido muy peligroso, si el 'Halo' no hubiera estado ahí. Lo hizo bien"

Por último, uno de los puntos calientes del final del GP de Bélgica, fue el de los supuestos trucos de los que Hamilton acusó a Ferrari por su aplastante ritmo en la carrera de Spa. Ricciardo también habló al respecto sobre el tema, y dio su pequeño punto de vista:

"Es difícil hablar de si Ferrari utiliza trucos o no, pero es cierto que 'Seb' pasó volando a Lewis después de Eau Rogue. Pero eso no quiere decir nada, el año pasado pasé a Bottas, también en Spa, tras una relanzada y mi coche era más lento que el suyo. Pero bueno, Ferrari no ha ganado aquí desde 2010, así que esta es su mejor oportunidad, por supuesto porque yo empiezo desde atrás (riéndose)", concluyó.