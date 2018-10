Renault tuvo miedo a más críticas por parte de Red Bull por el motor

Renault admite que la nueva especificación de su motor supone correr un riesgo en cuanto a fiabilidad, y el equipo francés no la usará, buscando consolidar su cuarta posición en el mundial de constructores. Sin embargo, a Red Bull y McLaren les han dado la opción de arriesgarse y poder beneficiarse de un mejor rendimiento. El equipo de las bebidas energéticas ha decidido llevarlo en Monza, en principio para usarlo tan solo en el coche de Daniel Ricciardo.

Abiteboul continúa frustrado por los comentarios que realizó Christian Horner tras el abandono de Max Verstappen en el Gran Premio de Hungría. Esos comentarios obligaron a Renault a lanzar una nueva actualización en el motor ya que tenían miedo a recibir más críticas si la unidad de potencia continuase fallando. Eso sí, el director de Renault ha afirmado que está mas tranquilo después de haber hablado con Marko y Horner en Spa.

"Solo tenemos que esperar que Christian no esté hablando en la Sky cuando tengan un problema. Hemos discutido sobre eso y reconocen que se han dejado llevar. Entiendo eso, entiendo la emoción, pero también tengo que pensar en el hecho de que una vez que se dice algo, es muy difícil dar marcha atrás, y queda ahí a pesar de que días después haya una disculpa, como ocurrió tras Budapest. Una disculpa no borra algo que se dice en el calor del momento. Todos estamos aprendiendo, así que seguiremos adelante y haremos nuestro mejor esfuerzo con la 'Spec C' durante el resto de la temporada" declaró Abiteboul.

Abiteboul admitió que tras un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Bélgica, donde ambos Renault salieron en la parte trasera, ayudó a justificar la decisión de los de Enstone de seguir con la probada especificación B.

"Dada nuestra difícil situación, tenemos que centrarnos en la fiabilidad. Vimos lo que pasa cuando recibes sanción y sales atrás, por consecuencia de la fiabilidad y no del rendimiento. Es una muestra exacta de por qué tomamos la decisión que tomamos. Red Bull sí lo va a utilizar, y con suerte habrá una recompensa positiva tras el esfuerzo puesto, y también nos dará interesante información para el futuro de nuestro programa. McLaren no lo va a montar porque los cambios que tienen que hacer en su chasis son bastante grandes, y han elegido no hacerlo" declaró el actual jefe de equipo de Renault para poner fin a la entrevista.