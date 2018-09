Previa del GP de Italia 2018: la Fórmula 1 llega al Templo de la Velocidad

Este fin de semana se disputa la segunda carrera consecutiva tras el parón veraniego, el Gran Circo llega a Monza, al Templo de la Velocidad. Ferrari corre esta semana en casa, intentarán conseguir la victoria después de ocho años sin subir a lo más alto del podio, mientras que Mercedes intentará revalidar el doblete del año pasado y así continuar liderando el Mundial. Red Bull intentará acercarse a ellos, aunque el trazado sea poco favorable para su monoplaza.

En la parte media de la tabla, se apretarán las cosas entre Renault y Haas por la cuarta posición, a pesar de que el equipo francés no estuvo a la altura en Bélgica. A ellos se sumará Force India, extremadamente competitivos el fin de semana pasado a pesar de su situación; McLaren intentará estar a la altura, aunque en Spa no lo consiguió, y este trazado es similar, por lo que intentará pelear por hacerse un hueco en la zona media. Williams intentará salir de los últimos puestos, Toro Rosso espera un buen resultado en casa, y Sauber tratará de correr más suerte que en Bélgica, donde la carrera de Leclerc se vio arruinada en la primera curva. Sin duda, el espectáculo está asegurado en una de las citas más especiales de la temporada.

Las flechas plateadas llevan años dominando en Monza, la temporada pasada los dos pilotos de Mercedes consiguieron un doblete para su equipo, mientras que Vettel se tuvo que conformar con el tercer escalón del podio. Sin embargo, los de Maranello han demostrado estar un paso por delante este año, por lo que Mercedes tendrá que competir cuerpo a cuerpo con ellos si quieren llevarse la victoria.

Hamilton suma cinco victorias esta temporada, ha logrado tres victorias en este trazado y ha sabido aprovechar la superioridad de su Mercedes en años anteriores. El británico llega líder del Mundial, aunque este año, en Monza, su victoria no está asegurada. Valtteri Bottas, por su parte, subió al podio por primera vez en este trazado la temporada pasada, después de haber sido el escudero de su compañero de equipo durante gran parte de la carrera.

Hamilton mirando el Ferrari de Vettel en Bélgica | Foto: Mercedes AMG

La temporada pasada, ninguno de los dos pilotos logró un buen resultado en clasificación, aunque Vettel consiguió remontar y subir al tercer escalón del podio, viendo como un año más se le escapaba la victoria en casa. Este año, ante los 'tifosi', el equipo quiere conseguir la victoria para dedicársela a uno de los hombres Ferrari, a Sergio Marchionne, y así honrar su memoria.

Räikkönen es tercero en el Mundial de pilotos, aunque aún no ha conseguido una victoria esta temporada, a pesar de que en Bélgica estuvo cerca de llevarse la pole bajo la lluvia, aunque finalmente Vettel y Hamilton superaron su tiempo. En carrera no tuvo demasiada suerte y tuvo que retirarse tras un pinchazo y algunos fallos en su monoplaza, por lo que este fin de semana tiene una gran oportunidad para darle la vuelta a todo y conseguir un buen resultado para su equipo.

El equipo llega a Italia con una sensación extraña. Por un lado, Verstappen consiguió subir al tercer escalón del podio en Bélgica, una gran hazaña del piloto holandés. Sin embargo, Ricciardo se vio envuelto en el accidente de la primera curva que dejó tocado su monoplaza, por lo que finalmente se tuvo que retirar.

El piloto australiano, sexto en el Mundial, montará la especificación C del motor Renault, sabe que el circuito es poco favorable para su monoplaza, aunque el año pasado terminó cuarto partiendo desde el puesto 16. Verstappen, un lugar por delante de su compañero en el campeonato, aún no ha tomado la decisión sobre montar la misma especificación que Ricciardo. Sin embargo, ha confesado que el trazado de Monza es una pista de la vieja escuela, de las que ya no quedan, y destaca la última chicane, Ascari, y la última curva, la parabólica. Además, también espera que su afición, que tiñe de naranja las gradas de cada pista, compita con la marea roja.

Verstappen en el podio de Bélgica 2019 | Foto: Getty Images

La escudería francesa ocupa el cuarto puesto en el Mundial de constructores, aunque Haas le sigue muy de cerca, y ya consiguió mejores resultados en el pasado Gran Premio. Carlos Sainz solo pudo ser undécimo, siendo de las pocas veces esta temporada que se queda fuera de los puntos. Su compañero de equipo protagonizó un accidente en la salida, donde dejó fuera de la carrera a Alonso y a Leclerc, por lo que este fin de semana deben darle la vuelta a la situación, solucionar los problemas que tuvieron en Spa y volver a ser competitivos.

Ambos pilotos han confesado su pasión por este Gran Premio, tanto por los aficionados, como por el trazado, el país y la comida; además, Sainz aún no ha conseguido puntuar en Monza desde que comenzó su aventura en la Fórmula 1. Hülkenberg partirá con una penalización que le relegará a las últimas posiciones de la parrilla, pero aún así tratará de remontar, llegar a la zona de puntos y continuar sumando.

El equipo Haas llega a Monza con buenas sensaciones tras el séptimo y el octavo puesto que sus pilotos consiguieron en Spa, terminando así con los dos coches dentro de los puntos por segunda vez consecutiva. También, le recortaron diez puntos a Renault en el Mundial de constructores, y están a tan solo seis puntos del equipo del rombo.

Grosjean ha conseguido puntuar en cuatro de las últimas cinco carreras de la temporada, le ha dado la vuelta a todo y ha conseguido salir de las últimas posiciones de la tabla en las que se encontraba en las primeras citas de la temporada. También ha terminado por delante de su compañero de equipo en tres de los últimos cinco Grandes Premios. Magnussen, con su octavo puesto en Bélgica, le recortó puntos a Hülkenberg en el Mundial de pilotos, que ahora mismo es el mejor del resto. Este fin de semana, ambos tratarán de continuar con su buena racha y con la buena racha de su equipo.

El pasado fin de semana no fue bueno para el equipo, y aunque parecía difícil, la situación se complicó más de lo que se esperaba. En la clasificación, Alonso solo pudo ser decimosexto, mientras que su compañero de equipo partió desde la última posición. En la salida, Hülkenberg envistió al piloto español, que pasó por encima de Leclerc, mientras que el belga terminó último con una vuelta perdida.

Alonso ya anunció durante el parón veraniego su marcha de la Fórmula 1, y aunque aún tiene algunas carreras para conseguir buenos resultados en esta segunda parte del campeonato, parece que no será en Monza. El trazado es muy parecido al de Spa, por lo que tampoco se prevé que cambie mucho la situación con respecto al pasado fin de semana. Vandoorne no tiene asegurado un asiento con los de Woking, sus resultados no están a la altura de los de su compañero de equipo, incluso Lando Norris le superó el fin de semana pasado en los primeros entrenamientos libres. Aun así, espera seguir trabajando duro y sacando el máximo de un MCL33 que no da los resultados esperados.

Accidente de Alonso en Bélgica 2018 | Foto: Getty Images

El equipo ocupa el séptimo puesto en el Mundial de constructores, es uno de los rivales de la parte media, uno de los perseguidores de McLaren en la tabla, aunque están a 20 puntos de diferencia. Este fin de semana corren en casa, cerca de la fábrica en Faenza, por lo que tratarán de conseguir un buen resultado delante de sus aficionados y de los trabajadores que irán desde la fábrica.

Monza es un circuito especial para los dos pilotos, en el que se requiere una baja carga aerodinámica y en el que los monoplazas deben descender rápidamente por las rectas. Ambos han hecho referencia a que la forma de conducir los coches será diferente, y deben intentar adaptarse rápidamente a ellos y al desafío que eso supone, aunque será un fin de semana complicado para el equipo, a pesar de la incoporación de un nuevo paquete de baja carga aerodinámica con el que intentarán pelear en la parte media.

Force India se enfrenta a su segundo Gran Premio desde que Lawrence Stroll comprara el equipo, cambiara de nombre y consiguiera el permiso para disputar esta segunda parte de la temporada. En su debut en Bélgica, los dos pilotos consiguieron un quinto y un sexto puesto, sumaron 18 puntos en el casillero del equipo, y su objetivo en Monza es repetir la hazaña y conseguir que los dos coches entren dentro de los puntos.

El futuro de Ocon es una incógnita, en Bélgica le dijo a Vettel que no continuaría en el equipo la próxima temporada, y todo apunta a que Stroll ocupará su lugar. Aun así, está satisfecho con el resultado del anterior Gran Premio y entre sus objetivos está entrar en Q3 en la clasificación y terminar séptimo u octavo el domingo. Checo Pérez también tiene el mismo objetivo que su compañero de equipo, pasar el corte de la Q2, entrar en el 'Top 10' y terminar por detrás de los tres equipos de la cabeza.

El equipo llega a Monza, casa de su principal patrocinador, Alfa Romeo, con ganas de remontar el resultado de Bélgica, ya que Ericsson solo pudo conseguir un punto y Leclerc terminó fuera de la carrera en la primera curva tras el accidente con Hülkenberg y Alonso. Aunque el futuro de sus dos pilotos es una incógnita, esperan continuar luchando por sumar puntos; ahora mismo tienen 19, uno más que Racing Point Force India, que empezó de cero en la pasada carrera y ya se ha puesto a la altura de Sauber, por lo que le pueden arrebatar la octava posición en Monza.

Ericsson se ha propuesto como objetivo entrar en la Q2 y rozar la zona de puntos en la carrera. El piloto opina que se trata de un fin de semana especial, un trazado histórico y en el que siente el calor de los aficionados. Por ello, tratará de dar un buen espectáculo y espera encontrarse con muchos aficionados de Alfa Romeo. Leclerc apunta un poco más alto que su compañero de equipo y espera mantenerse cerca del Top 10, tanto en clasificación como en carrera. Al igual que Ericsson, opina que es un circuito especial, al igual que un gran honor correr como embajadores de la icónica marca del país.

Ericsson en el GP de Bélgica 2018 | Foto: Getty Images

La temporada de Williams no está siendo la ideal, ocupan la última posición en el Mundial de constructores y tan solo suman los puntos que Stroll consiguió en Azerbaiyán. En Spa terminaron cerca de los puntos, lo que aumentó la esperanza del equipo en puntuar este fin de semana, tratarán de sacar el máximo partido de su motor Mercedes en un circuito exigente con la unidad de potencia. Lo positivo del último Gran Premio es que no terminaron últimos, ya que finalizaron por delante de Hartley y de Vandoorne, e incluso presionaron a Sainz en la recta final.

Stroll, a pesar de tener un pie y medio fuera del equipo para la próxima temporada, quiere ayudar al equipo lo máximo posible, él mismo ha evitado que Williams sumase cero puntos en el Mundial de constructores. Sirotkin es el único piloto de la parrilla que no ha sumado ni un solo punto esta temporada, y es muy difícil que lo consiga en las ocho carreras restantes. En Spa consiguió su mejor resultado en una carrera de Fórmula 1, un duodécimo puesto. En Monza no ha tenido demasiado suerte cuando ha corrido en la GP2, ha tenido que abandonar en tres de las cuatro carreras que ha disputado, aunque en la que terminó lo hizo con una quinta posición.