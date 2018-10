Previa de Red Bull en el GP de Italia: la calma después Marko y Horner

El paso de la escudería de bebidas energéticas por Spa-Francorchamps no fue malo en lo relativo a lo deportivo, ya que Max Verstappen consiguió la tercera plaza pese a ser un circuito de potencia. Otro cantar es lo que sucede tras las bambalinas...

El encargado de sacarle los colores tanto a Marko, asesor del equipo, como a Horner, máximo responsable de la escuadra austriaca, el pasado fin de semana fue Alonso, quien revelo las distintas ocasiones en las que le intentaron fichar renunciando a su programa de jóvenes pilotos. Un suceso que se une al adiós de Daniel Ricciardo para la próxima temporada y al cambio de motorizador a Honda.

DANIEL RICCIARDO

El australiano, que ya piensa en su futuro en Renault, no tuvo suerte en el pasado Gran Premio de Bélgica, en el que finalmente tuvo que retirarse. El infortunio vino de la mano de un alerón trasero roto que tuvieron que cambiar dentro del box, lo que hizo que el aussie perdiera una vuelta. A falta de trece giros para el final, y sin ninguna posibilidad, Red Bull decidió meter el bólido en el box.

Ricciardo en los primeros libres/ Getty Images

No obstante, en la cita italiana las cosas pintan de otro color. Aunque en los segundos libre ha finalizado sexto, tras su compañero de equipo, tiene en mente arriesgar al máximo. “He realizado varios de mis mejores adelantamientos aquí y tengo planeado hacer unos cuantos más este fin de semana, ya que es probable que acumulemos sanciones por el cambio de motor”, afirmó en el blog de Red Bull.

MAX VERSTAPPEN

Verstappen está en uno de sus mejores momentos dentro de la escudería. A la marcha de Ricciardo, con la cual se erige como líder, se suma el adelantamiento en la general de pilotos a su compañero de equipo. Además, en fin de semana pasado dejó varios destellos de su destreza a la hora de adelantar, esta vez le tocó a Sergio Pérez.

Verstappen durante los libres 2/ Getty Images

Pese a que está de dulce, el holandés, que ha finalizado quinto en los segundos libres del Gran Premio de Italia es consciente de que va a ser una cita dura para ellos. “Monza es rápido, muy rápido. Esto lo hace muy divertido, pero al mismo tiempo no es ideal para nosotros y nuestro monoplaza”, subrayó.

¿UN CAMINO A LA INCERTIDUMBRE?

Lejos de saber qué es lo que sucede finalmente en Monza, lo que genera intriga es saber cómo rodará el año que viene Red Bull con la unidad de potencia nipona. Por el momento, y dejando de un lado las pruebas de McLaren o Toro Rosso, el futuro no parece muy halagador. Verstappen ya ha avisado a navegantes que “Honda no igualará a Ferrari y Mercedes hasta 2020”, lo cual parece muy atrevido por su parte. Pero el ambiente real en la parrilla denota que Red Bull se ha embarcado en una misión rodeada por la incertidumbre, lo cual no suele acabar bien.