Alonso: "Ha sido un día raro"

Fernando Alonso ha tenido dos sesiones de entrenamientos libres para el olvido en el que ha acusado el poco rendimiento del McLaren y sobre todo de su motor Renault. El piloto español ha hecho declaraciones tanto sobre su rendimiento en las dos sesiones de entrenamientos, sobre el estado de su muñeca y sobre la prueba que hará para la Indy Car la próxima semana.

El español ha hablado, primero de todo, sobre el día de entrenamientos libres en el trazado de Monza: "La verdad es que ha sido un día raro, por la lluvia de la mañana y por el accidente de Ericsson a la tarde, creo que todos hemos perdido mucho tiempo, yo por ejemplo no pude hacer las tandas largas con los neumáticos, lo dejaré para mañana. Ha sido un día muy interrumpido para todos y mañana trataremos de recuperar algo de información."

Fernando habló también sobre el estado de su muñeca: "Mi muñeca sigue con secuelas de la semana pasada, creo que tenía las manos en el volante cuando me toqué con Leclerc y tengo algún tendón inflamado y estoy intentando descansar la mano cuando no estoy en el coche, poniéndola en una posición en la que no tenga que forzar."

Alonso afirmó que la seguridad cada vez es mayor en este deporte: "La seguridad ha aumentado mucho en estas últimas décadas y ahora vemos accidentes increíbles en la Fórmula uno sin que le pase nada al pilotos, también a los comisarios, que hoy estaban cerca del accidente y están bien. Hay que felicitar al campeonato en general y a la federación que estas mejoras en la seguridad han sido parte de un trabajo de muchos años."

El asturiano habló también sobre la prueba en la Indy Car: "El miércoles creo que es la prueba que tengo en la Indy Car, estaba prevista que la hiciese hace meses y ahora que he decidido dejar la Fórmula uno se habla mucho más de ello. Me gusta probar todo tipo de coches, ya el año pasado Andretti quería que probase el coche en un circuito normal, no hubo tiempo pero este año tenemos posibilidad aunque de cara al año que viene no creo que sea un día clave para decidir si sí o no. Es una prueba para divertirme un poco y para ver como son los coches en un circuito normal. Mi decisión del año que viene no se va a basar en lo que pase el miércoles."