Marc Márquez: "Valentino Rossi no me va a volver a invitar al Motor Ranch"

Álex Márquez anunció hace poco menos de un mes su renovación con el equipo Marc VDS, desmintiendo así la posibilidad de subir a la categoría reina, y confirmando su continuidad una temporada más en Moto2. Además, Álex reveló una conversación con Lin Jarvis en la que el británico le confesó que los Márquez no son bien recibidos en Yamaha.

En el GP de Alemania no dejaron pasar la oportunidad de preguntar al piloto de Honda por aquel comentario de su hermano, y Marc fue rotundo: “En Yamaha los Márquez no estamos muy bien vistos”, respondió con su característica sonrisa pero de forma muy sincera. Un comentario que la televisión italiana presente en el mundial, Sky, aprovechó para profundizar en el tema en el GP de Silverstone.

Marc Márquez concedió una larga y distendida entrevista al canal italiano, en la que fue preguntado por la posibilidad de correr en Yamaha en un futuro.

“Lin Jarvis ha dicho que no se va a ver a un Márquez en Yamaha, ya me lo dijo a mi personalmente en 2016. Lo respeto y lo acepto”, respondió el español, que no mencionó en ningún momento a la marca japonesa, sino que hizo especial alusión al britanico Lin Jarvis.

Márquez en pista. Foto: Lucas ADSC-VAVEL

También hicieron referencia a la visita de Marquez al Motor Ranch de Valentino Rossi en 2014, y le preguntaron sobre la posibilidad de repetir una jornada como aquella.

“Nunca se puede decir jamás, pero veo realmente difícil volver a ir. Fue un día muy bonito el que pasé allí, aprendí muchas cosas, es un lugar increíble. Me divertí muchísimo, lo recuerdo todo de aquella jornada. ¿Volvería si me invita otra vez…? Tranquilos, no me va a invitar”, dijo Marc sobre Valentino Rossi.

“Honda me mantuvo informado en todo momento de las conversaciones con los pilotos con los que estuvo hablando. Cuando empezó a hacerlo con Lorenzo, me preguntaron si había algún problema en ello, rápidamente les dije que no había ninguno”, confesaba Marc.

“Prefiero que el piloto más fuerte, el que puede ganar el Mundial, tenga la misma moto que yo. Sé que hablaron con Zarco y Dovizioso, yo sólo les pedí que ficharan a un piloto fuerte. Lo que está pasando ahora en Ducati es la demostración, la moto va muy bien porque los dos pilotos van fuerte, la rivalidad hace subir el nivel”, argumentó el catalán.

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Lorenzo pudiera ya luchar por el mundial en su primer año con la Honda, Marc volvió a demostrar su cara más sincera .

“¡Espero que no! Ha demostrado ser un piloto muy rápido, le costó al principio con la Ducati, veremos si con la Honda lo será en alguna carrera o todo su primer año, pero al final irá rápido seguro. Aunque espero que le cueste un poco…”, concluyó el de Cervera.