Vettel lidera los Libres 3 con Hamilton pisándole los talones

Vettel ha marcado el mejor tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres: 1:20.509. Hamilton ha terminado segundo, aunque a tan solo 81 milésimas, mucho más cerca de lo que se esperaba. Por detrás de él, ha terminado el otro Ferrari y el otro Mercedes. Verstappen, con la especificación C del motor Renault, ha conseguido ser quinto, Magnussen sexto y Ocon, séptimo, a tan solo 1,5 segundos de la cabeza. Ricciardo, Leclerc y Grosjean ocupan los últimos puestos del 'Top 10'.

En cuanto a los pilotos españoles, Sainz tan solo ha podido ser decimotercero y Alonso, decimoséptimo, justo por detrás de Ericsson, que ha tenido que cambiar su monoplaza por completo después del accidente que tuvo en la jornada del viernes en los segundos entrenamientos libres.

Tabla de tiempos Libres 3 | Foto: @F1

Al principio de la sesión, la pista de Monza estaba lenta, mojada en algunas partes, por lo que no todos los pilotos salieron a rodar en los primeros minutos. Leclerc y Ericsson fueron los primeros en salir, aunque no marcaron tiempo y se dedicaron a probar el DRS. Los dos McLaren fueron los siguientes, y Alonso marcó el mejor tiempo con Hülkenberg, Vandoorne y Ericsson en pista, aunque no exentos de problemas, ya que el español se paso en la primera curva y tuvo que coger una de las escapatorias, mientras que el belga bloqueaba en la primera curva y le hacía un plano al neumático, por lo que después reportaba vibraciones en su monoplaza.

Poco tiempo después empezaron a salir todos los demás, Räikkönen marcaba el mejor tiempo con el neumático superblando, Hamilton lo superaba algunos minutos después, ya que el tiempo de Vettel no fue bueno. Sin embargo, cuando faltaba algo menos de 20 minutos para el final, el alemán hacía un nuevo intento y lideraba la sesión. Hamilton intentó mejorar su tiempo, aunque con una estrategia diferente. Su primera vuelta fue de preparación, y la segunda fue la buena, y aunque hizo récord en el primer sector con el superblando, se quedó a 81 milésimas del Ferrari.

Algunos pilotos de la parrilla han tenido algunos problemas al abrir el DRS, Carlos Sainz, que hoy cumple 24 años, no ha podido utilizarlo en su último intento antes de que termine la sesión. Su compañero de equipo también ha tenido algunos problemas, y ya los tuvo ayer Ericsson en su accidente en los Libres 2. Sergio Pérez reportaba por radio algunos problemas al entrar en las curvas, aunque desde el equipo le decían que se trataba de los aletines, posiblemente por alguna mala trazada en la que han saltado algunos trozos de alerón delantero.

Hülkenberg con problemas en el DRS | Foto: @F1

A partir de las 15:00 horas, se disputará la clasificación del Gran Premio de Italia, donde la lluvia puede hacer acto de presencia y ponerle las cosas díficiles a algunos equipos. La lucha por la pole está servida, con tiempos apretados entre los dos pilotos que luchan por el Mundial, Carlos Sainz puede estar en la lucha por entrar entre los diez mejores si repite su tiempo de estos entrenamientos libres y si consiguen solucionar sus problemas con el DRS. McLaren ya avisó de que iba a ser un fin de semana difícil, por lo que podrían tener problemas para pasar el primer corte.